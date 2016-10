Tinderi põlvkond raskendab poodnike elu

Populaarne tutvumisäpp koondab endas sadu ja sadu potentsiaalseid partnereid, kelle nägusid suurema vaevata edasi klikkida, vahendab Business Insider. Iga uus nägu võib anda lootust tutvumiseks, kuid süvendada ka skeptilisust, et äkki on keegi järgmine parem.

Sarnast tendentsi on poodnikud märkama hakanud ka kaubanduses. Suur osa ostlemisest on võimalik ka internetis ning klient saab välja uurida soodsaimad hinnad, tarneaja, transpordi jm. See on raskendanud poepidajate elu, sest klient teab, et nurga taga võib samuti olla parem pakkumine ning seetõttu peab kaupleja vaid sekundite jooksul suutma klienti oma veebilehel või reklaamis kõnetada.

Qubit turundusagentuuri juht Ian McCaig nimetab seda nähtub «jaemüügi tinderiseerumiseks». Nii nagu Tinderis on üks partner järgmisest kliki kaugusel, on jaekaubanduses samuti ühe veebipoe konkurent teisest mõne kliki võrra eemal. Klientide tähelepanu on väga hajuv ning kui kaupleja ei suuda teda koheselt kõnetada, siis kaotavad nad kliendi.

«Enamike klientide tähelepanuvõime kestab kuni kaheksa sekundit. Seepärast on see aeg kriitilise tähtsusega, et selle jooksul pead kliendini toimetama kogu vajaliku ja atraktiivse sisu. Vastasel juhul hakkab neil igav, nad tüdinevad ja lahkuvad,» lisas ta.

Kasuks ei tule ka see, et veebipoode on tegelikult väga palju, mis koormab ostlejaid üle. Sageli jäävadki nad vanade tuntud veebipoodide kliendiks ega avasta uusi. Küll aga on valikute suurenedes vähenenud inimeste mõjutatavus kauba kohe soetamise osas. Nimelt ei lähe inimesed enam kiire ja lühiajalise «superpakkumise» õnge, vaid teavad, et tuleb ka teisi pakkumisi.

Vähenenud on ka tuntud ostupühade – näiteks Black Friday USAs (must reede) – populaarsus, sest kui teatakse, et sama asja võib mujalt või muul ajal saada soodsamalt, siis hetkel kehtivate allahindluste võrku ei langeta.

McCaigi arvates on tänapäeva internetiajastul oluline ka lojaalsus. Klientuuri säilitamiseks tuleb neile pakkuda spetsiaalset sisu, mis põhineb nende eelneval ostukäitumisel. Halb mõte pole ka kliente premeerida. Näiteks veebileht Net-a-Porter kaasab nende lehele naasnud kliendid «erilise isiku programmi», mis pakub neile järgneval külastusel veelgi enam spetsiaalset sisu.