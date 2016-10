Tuntud kiirsöögikoht sai Lätis räpakuse tõttu karistada

Kui Läti sotsiaalmeedias hakkasid eelmisel kuul levima fotod Riias tegutsenud kiirsöögikoha KFC valitsenud mustusest, siis tegi kohalik toidu- ja veterinaaramet seal kontrolli, kirjutab TVnet. Kontrolli ajal tuvastati mitmeid hügieeninõuete rikkumisi ning ettevõttele määrati 400eurone trahv. Varem on firmat juba kaks korda samal põhjusel karistatud.

Toidukoha esindaja Lätis ja Leedus Jouza Berlizkas teatas, et ettevõtet süüdistatakse alusetult hügieeninõuete mittetäitmises. 1. oktoobril sulges KFC Riias oma uksed, aga nüüd avatakse see taas. Berlizkase sõnul õpetati vahepeal personali välja ja nüüd töötavad kõik nii, nagu peab. . Riia restorani rajamine läks ettevõttele maksma pool miljonit eurot, ülemaailma on KFC 18 000 söögikohta. Lähiajal on ettevõttel plaanis laieneda ka Eestisse.