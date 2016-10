Nüüdsest saad oma vanad raamatud jätta otse raamatupoodi

Oma kaheksa keskuse ning koostööpartnerite kaudu leiab Uuskasutuskeskus Apollo kauplusesse annetatud asjadele uue omaniku. Uuskasutuskeskuse turundusjuhi Annika Altmäe sõnul on raamatud sellised asjad, mida kindlasti ei tohiks ära visata ning mis sobivad väga hästi uuskasutuseks. «Raamatute väärtust ei riku lehtede kortsumine või kaante narmendamine. Lood nendes elavad edasi,» põhjendas Altmäe.

Hetkel on selline kogumiskast vaid Solarise raamatukaupluses. Apollo müügi-ja turundusjuht Eha Pank tõdes, et Apollol on väga hea meel sellises heategevuslikus projektis kaasa lüüa. «Vaatame ja ootame ära selle kasutuse ja klientide tagasiside. Vajadusel saame kaste lisada ka teistesse poodidesse,» lisas Pank.

Apollo on peale Kaubamaja juba teine ettevõte, kes koostöös Uuskasutuskeskusega püsivalt kasutatud asju ringlusesse saadab. «On positiivne, et aina rohkem on organisatsioone, kes mõtlevad ka keskkonnale ning keda huvitab, mis neilt ostetud asjadest hiljem edasi saab,» kommenteerib koostööd Uuskasutuskeskuse tegevjuht Katriin Jüriska.