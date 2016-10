Lugeja kahtlustab: kas prügikonteinereid üldse pestakse kunagi?

«Kas AS Keskkonnateenused üldse oma prügikonteinereid pesevad? Tihti on tunne, et tuleb kummikinnastega prügi viima minna. Need näevad ikka väga rokased välja, eriti Võru omad. Ragn-Sellsi omad olid aga puhtad,» kirjutas toimetuse poole pöördunud lugeja.

Eesti Keskkonnateenused AS-i juhatuse liige Bruno Tammaru selgitas, et reeglina on rendile antavad või müüdavad konteinerid eelnevalt pestud. Uued konteinerid, mis tulevad tehasest, üldiselt ei vaja pesu. Varem kasutuses olnud konteinerid pestakse seest ja väljast enne, kui need liiguvad konteinerite lattu.

«Juhul kui klient pole rahul konteineri pesukvaliteediga, siis tuleks pöörduda koheselt klienditeeninduse poole ja võimalusel edastada pretensiooni kohta ka foto määrdunud konteinerist. Põhjendatud juhtudel asendatakse määrdunud konteiner puhta konteineri vastu,» soovitas Tammaru.

Eesti Keskkonnateenused AS pakub lisateenusena konteineri pesu hinnaga alates 12 eurost ning biolagunevate jäätmete konteineri vooderduskotti alates 1,94 eurost.

Ragn-Sellsi turundus- ja kommunikatsioonijuht Rainer Pesti lisas, et kui klient rendib Ragn-Sellsilt konteineri, paigaldatakse samuti pestud või uus konteiner. Edaspidi on võimalik tellida konteineri pesuteenust.

«Kõige rohkem kipub määrduma kodumajapidamises biojäätmete konteiner, mille puhul on paljud kliendid tellinud vooderduskoti teenuse. Konteineri sisse paigaldatakse biolagunev vooderduskott, mis hoiab konteineri puhtana. Neid võib ka ise paigaldada,» rääkis ta.

Ragn-Sellsi konteinerite pesuhinnad jäävad Tallinnas sõltuvalt konteineri suurusest vahemikku 15-30 eurot tükk ja vooderduskoti hind koos paigaldusega on näiteks 240-liitrise konteineri puhul 1,92 eurot.