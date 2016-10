McDonald'si plaan ärritab katoliku kirikut

Uus restoran on plaanis avada Püha Peetruse väljaku kõrval, kirjutab The Local. Kardinalidele pole see mõte aga meeltmööda.

«See on pehmelt öeldes vale ja väärastunud otsus,» sõnas kardinal Elio Sgeccia. USA kiirtoidu restoraniketi avamine Püha Peetruse basiilikast paremale jääval väljakul on Sgeccia sõnul lugupidamatu arhitektuuri suhtes.

Üks vihane kardinal on kirjutanud paavst Franciscusele, et ta sekkuks äri otsusesse, mis tooks 30 000 eurot kuus Vatikani varakambritesse, kuid lärmi ja burgerihaisu hinnaga.

Paljud leiavad, et McDonald’si avamine tooks Vatikani turiste juurde, samas võib see tähendada ka kõrgemat terroriohtu.

Roomas Vatikanis asuv Püha Peetruse basiilika ehk Rooma Peetri kirik on tähtsaim katoliku usu pühakoda.