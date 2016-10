Lugeja küsib: kas on seaduslik portaalis müüa surmalendu Venemaal?

Vastab Kingitus.ee OÜ tegevjuht Kadri Lepiku.

Teenust pakub Venemaal Flymig-29.com, kellele on lendude läbiviimiseks väljastatud valitsuse määrus, seega on tegemist täiesti seadusliku tegevusega. Lennukeid juhivad tunnustatud Venemaa piloodid, kellel on ette näidata tohutul hulgal lennutunde erinevate lennukitega. Lennukid läbivad korralisi tehnilisi kontrolle ja hooldusi.

Kingitus.ee tegutseb edasimüüjana ning kogu vastutuse lennu eest võtab teenusepakkuja. Tuleb mõista, et hävituslennuki sõitu võib võrrelda mistahes muu ekstreemspordiga, mille puhul ei saa paraku rääkida, et see oleks 100 protsenti ohutu. Üheksa tegutsemisaasta juures pole neil siiski olnud ühtegi intsidenti, mis oleks lõppenud lennuõnnetusega.

Tegemist on väga kalli elamusega ning meie kaudu pole seda veel kordagi senini ostetud (oleme müünud teenust umbes kuus aastat). Huvi on olnud palju, kuid julgen arvata, et kõrge hind on saanud nii mõnelegi huvilisele takistuseks.

Põhjuseks, miks me tootekirjelduses oleme ära maininud võimaliku vigastus- ja surmaohu, on soov anda inimestele teada, et tegemist pole huvilennu, vaid tõepoolest ekstreemspordiga, mis ei ole 100 protsenti ohutu.