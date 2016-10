Laevafirma lõpetas oma pardal metsseakonservide müügi

Eesti pere elu suure mulli sees

Septembrikuine reedeõhtu. Päikest näeb ainult veel servapidi ja õues on kaheksa kraadi sooja. Pooleteiseaastane Uku ukerdab koduõuel kilekombinesoonis pesukausi kohal, näpud seebivees, ja kilkab ennastunustavalt. No kuidas ta teistmoodi saakski, kõik oma vähesed elupäevad on ta näinud, kuidas vanemad õed ja isa-ema vabadel hetkedel sama teevad, kirjutab Anne-Ly Sumre Saue valla lehes Koduvald.