Tööjõupuuduses Maxima toob inimesi nii Lätist kui Ida-Virumaalt

Kui nii mõnigi väikelaps soovib suurena saada müüjaks, siis reaalsuse kohale jõudes see soov sageli muutub - enamasti pole müüjaamet noorele tööotsijale atraktiivne ning ettevõte peab töötajate leidmise nimel vaeva nägema.

Esimese töö leidmine võib olla keeruline

Töötukassa Lääne-Virumaa osakonna karjääriinfo spetsialist Merike Kimber ütleb, et tegelikult üht ja kindlat retsepti töö saamiseks noortele anda ei ole. Kõik sõltub sellest, miks tööd soovitakse, kui kõrged on nõudmised ametikohale ja millised on tööandja ootused.