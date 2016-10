Vähe sellest, et Samsung on hädas plahvatavate nutitelefonidega - nüüd on ettevõte sunnitud inimesi hoiatama ka juppideks lendavate pesumasinate eest.

Viisid, kuidas testida Samsung Galaxy Note 7 ohutust

Samsung on küll hakanud välja vahetama ebaturvaliseks osutunud Galaxy Note 7 telefone, kuid neil, kes selle ohtu omal nahal tunda said, on ilmselt siiski kahtlus, kas uuski telefon parem on.