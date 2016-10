Lugeja küsib: miks Statoil kohviga mängib?

Vastab Circle K Eesti kohvi kategooria tootejuht Kristi Koger.

Pärast uue põlvkonna kohvimasinate paigaldamist kõikidesse oma jaamadesse ei ole Statoil kohviretsepte muutnud. Statoili jaamades pakutavate kohvide suurused on: tavasuurusega kohvijoogid 300 ml; XL suurusega kohvijoogid– 500 ml.

Sõltuvalt võetud kohvijoogist jääb topsi ääre ja joogi vahele väiksem või suurem varu lisapiima jaoks. Enamasti panevad kliendid piima juurde just mustale kohvile. Kuna musta kohvi kogus on piimakohvidest 50 ml võrra väiksem, mahuvad nii tavapärasele kui ka XL musta kohvi topsi mõlemad lisatavad piimad ära nii, et jook üle ääre ei tuleks.

Kuna tegemist on siiski tehnikaga, võib vahest seadistus paigast nihkuda nii, et võib jääda mulje, et retsepti on muudetud. Meie lubadus on kliendile, et L kohvitopsis on alati vähemalt 300 ml kuuma jooki ning XL kohvitopsis 500 ml kuuma jooki.

Kõige kiiremalt suudab kliendi mure alati lahendada teenindusjaam, seega tasub alati klienditeenindajat teavitada, kui tundub, et saadud kuuma joogi kogus on liiga väike. Seejärel viiakse jaamas läbi kontrollmõõtmine ning teenindajad saavad vajadusel kutsuda tehniku seadmeid reguleerima.