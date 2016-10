Seitse märki, et oled edukam kui arvad

The Muse reastas seitse märki, mis näitavad, et oled edukam kui endale võibolla teadvustad.

Sa oled ajaga palju õppinud ja arenenud. Levinud on ütlus: «Ära mõtle, kui kaugele on sul veel minna. Vaata tagasi ja näed, kui kaugele oled sa juba jõudnud.» Seda mõttetera tasub tõepoolest tõesena võtta. Kujutle oma elu näiteks viie aasta tagusena ning näed, kui palju kogemusi oled selle aja jooksul omandanud ning milliseid õppetunde saanud.

Sa paned paika oma prioriteedid. Isegi kui sa ei teeni kõrget palka ega ela kuninga kombel, sa siiski naudid seda, mida teed. Ajaga oled ka aru saanud, et raha ei tee õnnelikuks ega kingi sulle aega juurde. Seega eelistad ületundide tegemise asemel veeta aega sõprade ja perega või teha muud meelepärast. Prioriteetide seadmine on juba pool võitu, nendest kinni pidamine näitab juba edukust.

Sulle meeldib õppida. Sa naudid lugemist ning uute asjade õppimist. Sa julged teha vigu, sest tead, et neistki õpitakse. Miks see nii on? Vead ei pruugi veel olla ebaõnnestumine, vaid annavad võimaluse teha järeldusi ning saada vajalik õppetund, mis aitab sul vaid paremini ennast ja teisi mõista.

Sa sead väikseid eesmärke. Edu kiputakse mõõtma suurtes asjades – koolilõpp, esimene edutamine tööl, isegi abielu. Suurte eesmärkideni viivad aga väiksed – iga läbitud eksam, produktiivne tööülesanne, õppetund purunenud suhtest -, mida saad kasutada just hüppelauana. Edukas inimene seab just väiksemaid eesmärke, mis on kiiremini teostatavad ning on teekonnal suurte eesmärkide saavutamiseni.

Sa oled omandanud head harjumused. Pole kahtlust, et eesmärkideni viib visadus. Olenemata, mida püüad saavutada, õiged harjumused aitavad sellele kaasa. Kui suudad hommikuti puhanuna ärgata, trennikavast kinni pidada ning õigeaegselt lõpetada kiireloomulised tööülesanded, näitab see juba visadust ning töötamist eesmärkida nimel.

Sind iseloomustab emotsionaalne intelligentsus. Keegi ei suuda alati oma emotsioone kontrollida ega vaka all hoida, kuid neist peaks vähemalt aru saama. Kui suudad end analüüsida ning teha tasakaalukaid otsuseid emotsioonidest lähtumata, oled edukam kui arvad.

Sa ei anna alla. Edu võti on püsivus. Paljud annavad alla enne finišijoone ületamist või eesmärgi saavutamist, millele on nad palju aega ja vaeva pühendanud. Kui sa liigud päev-päevalt, kasvõi aeglaselt edasi, oled samuti teel edu poole.