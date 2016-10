Testi, kas sul on netisõltuvus?

Poodide meeldetuletus, et varsti lõppeb alkoholimüük, ärgitab näitleja Jan Uuspõllu hinnangul inimesi napsu ostma, poodide kinnitusel on teavitus vajalik müüjate kaitseks.

Lugejad kanepist: nulltolerants on demagoogiavõte

Tervise Arengu instituudi ja riigikogu sotsiaalkomisjoni hoiakule, et kanepi legaliseerimine Eestis on ohtlik tee, kogunes suurel hulgal lugejate arvamusavaldusi, milles leiti, et nulltolerantsi näitamine on demagoogiavõte.