SEB vähendab pangaautomaatide hulka

«Kõigepealt mainin, et ATMide sulgemise taga on eelkõige SEB klientide käitumismuudatused,» kommenteeris SEB kommunikatsioonijuht Julia Piilmann. «Kui ATMi kasutatavus langeb allapoole teatud minimaalsest toimingute arvust, käivitub analüüs selle vajalikkuse üle. Sularahaautomaadid on kallid tehnoloogilised masinad (masina hind ulatub 25 000 euroni) ning kui nende vajalikkus piirkonnas oluliselt langeb, ei ole mõistlik seda ressurssi raisata.»

Piilmann lisas, et enne iga ATMi sulgemist analüüsib SEB põhjalikult kohalikke olusid ning tagab, et SEB klientidel oleksid kõik võimalused nii edaspidi arveldada kui ka teha igapäevaseid toiminguid.

«Rääkides tulevikust, ei ole meil konkreetset plaani ATMide võrgustiku kokku tõmmata. Analüüsime oma klientide harjumusi ja rahakasutusega seonduvat jooksvalt,» märkis Piilmann. «Kindel on see, et meie ühine tulevik on midagi muud kui pidev sularahaga arveldamine. Ning seoses sellega toimuvad meie ühiskonnas ka vastavad muutused.»

Raplamaa Sõnumite andmetel oli Kehtna pangaautomaadi kasutamise statistilised näitajad allapoole pangas kasutusel olevat mõttelist miinimumi, milleks on 1500 tehingut kuus (selle sees on nii raha väljavõtmine kui ka muud operatsioonid, nt kontojäägi kontroll, väljavõtte vaatamine jms).

Swedbanki pressiesindaja Mart Siilivask sõnas Postimehele, et 1500 tehingut on tõepoolest väga vähe. Siiski ei plaani nad lähitulevikus pangaautomaate kaotada, küll aga võivad ümber tõsta rohkem käidavatesse kohtadesse. «Aga see kehtib pigem Tallinna ja ka Tartu puhul. Ka vahetame automaate nii, et nt kui seni oli sularahaväljamakse- ja sissemakseautomaat, siis paigaldame nende asemele kahesuunalisi masinaid(raha sisse ja välja),» kommenteeris Siilivask.

«Mis puutub tehingute arvu, siis 1500 tehingut on tõepoolest väga vähe aga meie arvestame lisaks tehingute arvule mitmeid teisi tegureid ka (nt kus on lähimad masinad veel). Kui piirkonnas teisi masinaid klientidele lähedal pole, siis masinat me ära ei võta. Lisaks oleme tööle pannud süsteemi, kus kliendid saavad sularaha kohalikest poodidest,» sõnas Siilivask.