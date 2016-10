Mis vahe on UHT-l ja joogipiimal?

Ei ole suurt vahet, kas piim on kile- või tetrapakis. «Joogipiim on täpselt sama kvaliteetne mõlemas pakendis, seega sisu mõttes vahet ei ole,» kommenteeris Valio Eesti turundus- ja tootearendusdirektor Krista Kalbin. Ta lisas, et vahe tekib aga pakendi kasutusmugavusest ja vastupidavusest. Tetrapakend on vastupidavam kui kilepakend, samuti on tetrapakendit tänu taassulgemise võimalusele mugavam hoiustada ja kasutada.

Kohvipiimasid eristab tavapiimast see, et need säilivad kinnises pakendis toatemperatuuril. «Kui spetsiaalsetest kohvipiimadest rääkida, siis tõepoolest, mõned seesugused on müügil ning valdavalt on need kõrgpastöriseeritud UHT piimad, mis säilivad kinnises pakendis toatemperatuuril ning sobivad olukordadesse, kus piima pole võimalik nõuetekohaselt jahedal temperatuuril hoiustada,» sõnas Kalbin.

«Tõenäoliselt on aga kõik meist saanud veenduda, et parima latte või ka piimakohvi saab siiski värske piimaga valmistades, seetõttu on ka piima maitse ja kvaliteet hea kohvi saamiseks esmatähtsad.»

Joogipiima säilimisaeg on üldjuhul lühike. Vahel ei pea piim nädalatki külmkapis lahtiselt seisma, kui ta juba halvaks on läinud. Samas võib mõni piim olla joodav ka pärast pakendil märgitud kuupäeva.

«Seadusest tulenevalt ei tohi pärast «kõlblik kuni» kuupäeva möödumist konkreetset toiduainet müüa ega tarbida, sest kiiresti rikneva toidu koostis on soodne keskkond riknemist põhjustavate mikroorganismide kasvuks ja paljunemiseks,» rääkis Kalbin.

Naine ise hindab piima joomiskõlblikkust kolme näitaja alusel: lõhn, maitse ja konsistents. «Seega kui piimal pole tavapärasest erinevat lõhna ega maitset, samuti pole konsistents muutunud, siis joob minu pere piima julgelt ära ka pärast pakendil märgitud «kõlblik kuni» kuupäeva,» sõnas ta.

Jaotus rasvaprotsentidele on järgnev: