Teenusepakkujad keelduvad senimaani Cherry vautšerite vastuvõtmisest

Pärast Cherry tegevuse lõpetamist on hulk inimesi pöördunud tarbijavaidluste komisjoni poole, sest teenusepakkujad keelduvad vautšeriga klientide teenindamisest. Vautšerite maksumused ulatuvad paarikümnest eurost ilusalongides ja autopesulas kuni 99-eurose majutuspaketini Kalev Spas.

Kuigi Cherry ei ole neil juhtudel kauplejatele deponeeritud summasid üle kandnud, ei ole neil siiski õigust klientide teenindamisest keelduda. Ettevõtted, kes esiti keeldusid teenust osutamast, on muuhulgas Posh ilusalong, Kalev Spa, Beaute&Serenite ilusalong ning Clean Service autopesula.

Tarbijakaitseameti kommunikatsioonieksperdi Pille Kalda sõnul on amet kujundanud oma seisukoha lähtuvalt Cherry Media OÜ lepingute analüüsimisest. Amet leiab, et tarbija õigus Cherry kaudu ostetud kaubale või teenusele algab pärast Cherry Mediale tasumist.

«Selle kokkuleppe on teenusepakkuja Cherryga ise sõlminud ja võtnud kohustuse tarbija ees, seejuures ei ole raha edasi kandmise aspekt kohustuse täitmisele asumisel oluline,» ütles Kalda.

Seega ei ole kauplejatel selles olukorras õigus keelduda vautšeriga tarbijate teenindamisest. Kauplejatel tuleb oma võlaõiguslikud nõuded esitada Cherry Media OÜ-le, juhul kui viimane lepingut rikkus.

Cavere õigusbüroost kinnitas Cherry Media OÜ likvideerija Kerli Kase, et tarbijakaitseameti seisukoht on arusaadav ning juriidiliselt ainuõige. Cherry pankrotimenetlus on hetkel käimas ning lõplikku kohtuotsust veel pole.

Tarbijatel, kes tasusid kauba või teenuse eest vahendajale (Cherry Media OÜ) on õigus nõuda vautšerile märgitud teenusepakkujalt teenust ettenähtud tingimustel ja ulatuses. Kui teenusepakkuja keeldub, võib neil, kes maksid saamata jäänud kauba või teenuse eest krediitkaardiga, olla õigus makse tagasikutsumiseks. Selleks tuleb pöörduda panga poole. Samuti on vautšeri ostnud, ent kauba või teenuseta jäänud tarbijatel õigus oma õiguste kaitseks pöörduda kohtusse teenusepakkuja vastu.