Mobiiltelefonide mängud nöörivad lapsevanemaid

Nimelt oli mees ostnud lapsele koolialguse puhul telefoni ning teinud lapsele lapsepaketi. Tele2 klienditeenindaja soovitas naisele sama telefoni, mis Telia esinduses Lotte telefoni nime kannab, ehk Huawey Ascend Y5. Küll aga unustas klienditeenindaja isale mainida, et telefon sisaldab tasulisi mänge.

«Kuna telefon oli ostetud seitsmeaastasele lapsele, soovisin paketti, mis oleks igas mõttes turvaline,» kirjutas lugeja. «Tele2 teenindaja soovitas mulle lastepaketti. Pakett on vormistatud minu nimele, olen ise Tele2 klient ajast, kui nad olid veel Q GSM.»

Mõni aeg hiljem tuleb poeg aga isa juurde murega, et ei saa enam välja helistada. «Umbes kolm nädalal hiljem ütleb mu poeg mulle, et talle tuli mingi imelik sõnum Tele2-lt ja ta ei saa aru sellest ning ta ei saa enam mulle helistada,» sõnas mees. «Telefon sai ostetud selleks, et koolitundide lõppedes saaks laps mulle helistada, et teaksin talle vastu tulla.»

Kui laps isale sõnumit näitas, siis seisis seal, et 60-eurone limiit on ületatud ja teenus piiratud kuni arve tasumiseni. Seda, et lastepaketil on limiit 60 eurot, ei olnud meest tema endi sõnul teavitatud. «Loomulikult oleksin selle oluliselt madalamaks võtnud,» toonitas ta.

Ühtlasi oli lapsevanem nördinud, et teda kui lapsevanemat ja numbri omanikku ei teavitatud, et limiit hakkab täis saama või on täis saanud. Ja kolmandana lisab ta, et teda ei teavitatud ka sellest, et numbrilt on tehtud tasulisi tehinguid. «Kuidas saab üldse lastepaketi puhul selline asi võimalik olla?» küsis lugeja.

Lähemalt uurides selgus, et laps on paarist mängust, mis tema telefonis olid, ostnud «mänguraha» mängusiseste lisade ostmiseks. «Seda tehes saatis mäng lihtsalt teenusepakkujale SMSi ja summa lisandus automaatselt telefoniarvele. Seejuures ei teavitatud kordagi mind kui lapsevanemat ja numbri omanikku, et laps soovib teha või on teinud tasulisi tehinguid, laps ise ei teadnud, et tegemist on päris raha eest tehinguga ja isegi mingit kinnitust või salasõna ei küsitud. Lihtsalt vajuta nuppu ja summa läheb ilma ühegi turvalisuseta ning numbri omaniku teadmata telefoniarvele otsa!» imestas mees.

Sama lugu oli juhtunud ka lugeja tuttavaga, kui ta teda mängude eest hoiatama hakkas. «Kuna mu tuttav ostis oma lapsele sama telefoni ja tegi sama Tele2 paketi, rääkisin talle kohe sellest, mis minuga juhtus. Selgus, et ka tema laps on mängude seest asju ostnud nii, et vanem ei tea seda, õnneks summa küll veidi üle 20 euro.»

Mees võttis ühendust Tele2 teenindusega. «Sain vastuseks lakoonilise copy-paste-teksti, et nemad on vaid teenuse vahendajad ega vastuta seetõttu selle eest,» sõnas mees ja lisab, et tegemist on lastepaketiga, kus tema sõnul peaks selline võimalus välistatud olema. Tele2 soovitas pöörduda teenusepakkuja MobiGW poole.

«Pöördusin sama kirjaga MobiGW poole. Neilt sain järjekordse copy-paste-vastuse, mis lükkab vastutuse ka neilt ära,» kirjaga lisas ta ka MobiGW vastuse, milles seisis, et MobiGW vastutab süsteemide tehnilise toimimise eest (seetõttu märgitakse ka mobiiliarvel maksete juurde MobiGW nimi), aga sisuteenuste pakkujad on (vastavalt lepingutele) vastutavad teenuste sisu, toimimise, korrektse hinnastamise jne eest.

«Ehk siis Tele2 lapsepaketis saab laps ilma vanema teadmata sooritada tasulisi toiminguid, mis ei küsi mingit kinnitust ega salasõna. Summa lihtsalt lisatakse Tele2 arvele,» märkis mees. «Lapsevanemat kui numbri omanikku ei teavitata ei tasulisest tehingust ega limiidi täitumisest. Tele2 ütleb, et see pole nende asi, nemad ainult vahendavad ja lükkavad vastutuse Mobi Solutions OÜ peale, kes omakorda ütleb, et nemad ka ei vastuta, sest vahendavad.»

Tele2 Eesti kommunikatsioonijuhi Egle Merbachi sõnul on ta samal teemal päringuid juba saanud. «Peame taas tõdema, et lapsevanemad ootavad mobiilioperaatorilt veidi liiga palju. Paraku lasub vastutus siiski lapsevanematel, kes peaksid teadvustama riske, mis lapsele telefoni ostmisega võivad kaasneda, ja kohusetundlikumalt jälgima, mida nende lapsed nutitelefonis teevad,» kommenteeris Merbach. «Üldiselt saame vaid kutsuda lapsevanemaid üles jälgima, mida nende lapsed nutitelefonis teevad.» Ta lisas, et samamoodi nagu vanemad peaksid oma lastele rääkima füüsilise (tasku)raha kulutamise põhimõtetest, tuleks lastega kokku leppida ka nutitelefoni kasutamise reeglid ja ostud, mida on lapsel telefoni vahendusel lubatud teha.

Miks aga laps siiski arveid teha sai? Merbachi sõnul erineb lastepakett tavapakettidest vaid selle poolest, et kõne hinnad on soodsamad ja laps saab ema, isa ning kahe sõbraga tasuta rääkida. «Lastepaketile kohandatav 60-eurone krediidilimiit on standardlimiit ning teavitused limiidi täitumisest saadetakse telefoninumbri kasutajale,» sõnas ta, lisades, et limiiti saab lapsevanem muuta lepingu vormistamisel, iseteeninduses või klienditeeninduse vahendusel.

Praegu saavad Tele2 kliendid piirata lapse teenuskasutust eritariifiliste kõneteenuste piiranguga, tasuliste sõnumite piiramise võimalust nad veel ei paku. «Oleme arendamas välja täiendavaid teenuseid, mis aitavad lapsevanematel laste oste nutitelefonis piirata, kuna näeme vajadust sellise teenuse järele,» sõnas Merbach.