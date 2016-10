Sirle Arro ütles ERRile, et uutel parvlaevadega oleks olukord kindlasti parem kui Regula ja St.Olaga, aga ka uued parvlaevad tänaste heitlike ilmadega ei suudaks pidevalt liinil olla ning lisas, et hinnanguliselt suudaks uued parvlaevad sõita kuni -60 cm veetasemega.

«Kindlasti oleks olukord parem, kui Hiiumaa ja mandri vaheline kanal süvendataks, kahjuks on sealne sügavus ajas muutunud ja mitte meile sobivas suunas,» lausus Arro.

Kanali süvendamise üle aga Arro kinnitusel TS Laevad otsustada ei saa, küll aga on TS Laevad rääkinud erinevate ametkondadega ja plaanib teha ka ametliku pöördumise.

Mandri ja Hiiumaa vahele läheb appi ka Kõrgelaid

TS Laevad saavutasid kokkuleppe Saaremaa laevakompaniiga ja toovad Hiiumaale appi ka parvlaeva Kõrgelaid.

Kolmapäeva õhtul teatas TS Laevad, et peab läbirääkimisi Saaremaa Laevakompaniiga parvlaeva Kõrgelaid prahtimiseks Hiiumaa liinile. TS Laevad kinnitas täna, et kokkulepped Kõrgelaiu prahtimiseks on olemas ning meeskond valmistub õhtul liinile asumiseks. «Kuna Hiiumaa liinil on veetase jätkuvalt madal, pidasime SLK-ga läbirääkimisi, mille tulemusel leppisime kokku, et alates täna õhtust on parvlaev Kõrgelaid valmis meile appi tulema. Kokkulepe on kümneks päevaks. SLK alustas ettevalmistusi laeva liinile toomiseks,» teatas TS Laevad.

MKM tellis Hiiumaa ja Saaremaa vahelisele liinile lisareisid

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) tellib ASilt Kihnu Veeteed Hiiumaa ja Saaremaa vahelisele Sõru-Triigi parvlaevaliinile kuni selle nädala lõpuni lisareise.

Neljapäeval väljuvad lisareisid umbes kell 17.30 Sõrult ja 19 Triigist.

Reedel väljuvad lisareisid kell 11 ja 18.30 Sõrust ning 12.30 ja 20 Triigist.

MKM tellib täiendavalt lisareise ka laupäevaks ja pühapäevaks, nende reiside kellajad on täpsustamisel.

Tänaseks eelmüügis pileteid ei müüda ja laevale pääsetakse sadamasse saabumise järjekorras. Tulenevalt ilmastikuoludest ja madalast veetasemest palume Sõru-Triigi liini kasutada eelkõige sõiduautodel.

Sõru-Triigi liinil maksab ühe lisareisi tellimine 224 eurot ja 98 senti.

Meretaseme tõusu lähipäevil oodata ei ole

Lähiaja ilmaprognoosid ei luba olulist meretaseme tõusu ning lähipäevil on oodata ka tugevat tuult.

Parvlaevad Regula ja St.Ola jäid kolmapäeval sadamatesse ootele.

Seoses erakorraliselt pikaajaliselt püsinud madala meretasemega on laevaliiklus Rohuküla-Heltermaa liinil olnud häiritud ning laevaliiklust on valdavalt saanud teenindada vaid parvlaev Harilaid, mille mahutavus pole olnud piisav, et tagada ülevedu Hiiumaa liinil.

«TS Laevade esindajatega vestelnud meremeeste, aga ka sadamatöötajate sõnul on selle sügise ilmastikuolud Hiiumaaa liinil erakorralised just pikaajaliselt püsinud madala meretaseme osas. Sellel liinil töötanud inimesed ei mäleta, et sellist olukorda oleks olnud vähemalt viimase kahekümne aasta jooksul,» kirjutas TS Laevad pressiesindaja Sirle Arro.

Heltermaa sadamas lõpetati kolmapäeva õhtul piletimüük

TS Laevad lõpetas kolmapäeva õhtul kella 19 paiku piletimüügi Heltermaa-Rohuküla suunal, sest sõidukitest tekkinud järjekorra teenindamiseks on vaja vähemalt nelja reisi, milleks kulub vähemalt 12 tundi, teatas Tallinna Sadam.

Madala meretaseme tõttu häiritud laevaliikluse tagajärjel oli Heltermaa sadamas ootel ligi 400 rajameetrit sõidukeid, teatas TS Laevade pressiesindaja Sirle Arro kella 19 paiku kolmapäeval Postimehele.

«Palume Hiiumaalt mandrile sõita soovivatel inimestel oma plaanid ümber muuta,» teatas TS Laevad.

TS Laevad palub Hiiumaa liinil sõita soovijatel jälgida operatiivset infot Praamid.ee veebilehel ja Facebookis.