Lähiaja ilmaprognoosid ei luba olulist meretaseme tõusu ning lähipäevil on oodata ka tugevat tuult. Parvlaev Kõrgelaid loodetakse lisada liinile nii pea kui kokkulepped on saavutatud ja meeskond laevale saabunud, teatas TS Laevad.

Parvlaevad Regula ja St.Ola on sadamates ootel ja asuvad liinile niipea kui ilmastik seda võimaldab.

Seoses erakorraliselt pikaajaliselt püsinud madala meretasemega on laevaliiklus Rohuküla-Heltermaa liinil olnud häiritud ning laevaliiklust on valdavalt saanud teenindada vaid parvlaev Harilaid, mille mahutavus pole olnud piisav, et tagada ülevedu Hiiumaa liinil.

«TS Laevade esindajatega vestelnud meremeeste, aga ka sadamatöötajate sõnul on selle sügise ilmastikuolud Hiiumaaa liinil erakorralised just pikaajaliselt püsinud madala meretaseme osas. Sellel liinil töötanud inimesed ei mäleta, et sellist olukorda oleks olnud vähemalt viimase kahekümne aasta jooksul,» kirjutas TS Laevad pressiesindaja Sirle Arro.

Heltermaa sadamas lõpetati kolmapäeva õhtul piletimüük

TS Laevad lõpetas kolmapäeva õhtul kella 19 paiku piletimüügi Heltermaa-Rohuküla suunal, sest sõidukitest tekkinud järjekorra teenindamiseks on vaja vähemalt nelja reisi, milleks kulub vähemalt 12 tundi, teatas Tallinna Sadam.

Madala meretaseme tõttu häiritud laevaliikluse tagajärjel on Heltermaa sadamas ootel ligi 400 rajameetrit sõidukeid, teatas TS Laevade pressiesindaja Sirle Arro kella 19 paiku Postimehele.

Hiiumaa liini teenindab parvlaev Harilaid, mis võtab pardale kuni 100 rajameetrit sõidukeid ja teeb väljumisi Heltermaa sadamast orienteeruvalt iga nelja tunni järel.

«Palume Hiiumaalt mandrile sõita soovivatel inimestel oma plaanid ümber muuta,» teatas TS Laevad.

Järgmine parvlaeva Harilaid väljumine Rohukülast kell 20.05 ja Heltermaal orienteeruvalt kell 22.00.

TS Laevad palub Hiiumaa liinil sõita soovijatel jälgida operatiivset infot Praamid.ee veebilehel ja Facebookis.