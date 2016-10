Postimehe kiirkatse: Statoili uuendus tekitab segadust

Ilmselt on nii mitmedki rongi peale tõttajad Balti jaama Statoilis endamisi kabanossi või burgeri tellijate tõttu tekkinud pikka kassasaba kirunud ning närviliselt kella vaadanud, et kas ikka jõuab enne rongi väljumist kohvi eest maksta või mitte.

Vähemalt Balti jaamas ei tohiks kohviostjatel enam rongile jõudmise muret olla, sest seal on nüüd perroonipoolse ukse juures iseteeninduskassa.

Statoili iseteeninduskassa kasutamisõpetus. / Hanneli Rudi

Iseteeninduskassa ees letil on kolmes «kohalikus» keeles korralik õpetus, kuidas seda kasutada tuleb. Punkt üks palub skannida triipkoodi. Kuna kiirustan rongile, hakkan kohe tegutsema. Keerutan triipkoodi leidmata kuuma kohvitopsi käes, ise endamisi mõeldes, et neil on ju kohvijooke nii palju – kuidas kõik need koodid sinna peale ära mahuvad. Uurin kohviautomaadi juures, äkki on seal mõni vihje triipkoodi kohta. Aga mida pole, seda pole.

Egas midagi, lähen leti juurde ja ootan, kuni teenindaja on teismelistele nende igapäevased kabanossid valmis teinud. Lahke neiu tuleb appi ja soovitab kasutamisõpetuse lugemise asemel hoopis kohe maksma asuda. Tõesti, pruugib vaid ekraanil vajutada nupule «Alusta», kui mu ette ilmub menüü.

Statoili iseteeninduskassa. / Hanneli Rudi

Edasi on juba sekundite küsimus, valin kohvijookide seast õige ja kinnitan mulle saiakesi pakkunud masinale, et ma neid tõesti ei taha. Kassa ei solvu ja lubab maksta.

Kui poleks pidanud teenindaja abi kasutama, oleksin saanud kohvi eest makstud märksa kiiremini kui seni.

Aga tagantjärele targana tuleb tunnistada, et nii nagu enamiku tänapäeva seadmete kasutusjuhendeid, võib ka iseteeninduskassa kasutamise õpetuse rahumeeli lugemata jätta. See tekitab vaid segadust, eriti kui on kiire.

Circle K Eesti AS jaemüügidirektor Raimo Vahtriku sõnul alustati iseteeninduskassade testimisega sel sügisel. Esimesed iseteeninduskassad pandi testimiseks Laagri teenindusjaama ning Balti jaamas asuvasse mugavuspoodi. Novembri keskpaigas lisanduvad veel kuus iseteeninduskassat.

«Meie eesmärk on pakkuda klientidele võimalust soetada triipkoodiga tooteid, kohvijooke ja pagaritooteid kiirelt ja mugavalt. Iseteeninduskassade paigaldamine on loogiline jätk tankimisalal olevatele makseautomaatidele, kus saab tasuda soetatud kütuse, klaasipesu vedeliku ja kaminapuude eest poodi sisenemata,» ütles Vahtrik.