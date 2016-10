Kümme köögitarvikut, mille soetamine on mõttetu

Vahvlimasin. See on suur ja raske, täidab ainult üht ülesannet ning seda on eriti tüütu puhastada, vahendab CountryLiving. See käib ka teiste sarnaste masinate, näiteks võileivagrillide kohta. Kui küpsetad vahvleid või sooje võileibu kord või paar aastas, kaalu hoolikalt, kas sul on neid masinaid siiski koju seisma vaja.

Pitsalõikur. Kui sa pole harjunud pitsalõikurit kasutama, siis ilmselt haarad esmalt ikka noa järele ja taipad seda alles hiljem. Pöörleva teraga pitsalõikurit on samuti ohtlikum kasutada kui nuga.

Pudrunui. See täidab samuti vaid üht funktsiooni ning jääb sahtlis oma veidra kuju tõttu alati ette. Seda on mõistlikum asendada mitmeotstarbelise miksri või blenderiga.

Piparkoogivormid. Piparkoogitegu tuleb samuti ette vaid paar korda aastas, kuid vormide hoiustamine ja pesemine on tüütu. Kindlasti pole vaja kümmet erinevat vormi, vaid reaalselt piisab paarist-kolmest, kuna piparkooke ei küpseta enamasti kümme inimest korraga.

Küpsisepurk. Küpsiseid on mõistlikum hoiustada suletavas säilituskarbis, kus ei pääse neile õhk ligi. Säilituskarbid kuluvad ka muude toitude hoiustamiseks ära.

Munalõikur. Selle puhul võib küll vaielda, et sellega saab lõikuda ka seeni või maasikad, kuid samas pole nende noaga tükeldamine samuti aegavõttev. Munalõikuri asemel piisab teravast väiksest noast.

Supikulbialus. See muutub kasutuks, kui kasutad korraga mitut anumat ja kulpi. Lisaks pead seda üsna sageli pesema, seega võiksid samahästi kulbi asetada lõikelauale.

Nugadekomplekt. Mahukas nugadekomplekt näeb küll köögis hea välja, kuid reaalselt ei ole sul vaja 20 nuga. Kahest-kolmest kvaliteetsest noast peaks piisama.

Fritüür. See kuulub samuti suure tõenäosusega asjade hulka, mida kasutad heal juhul paar korda aastas. Kuuma õliga töötavat fritüüri on üsna ohtlik kasutada ning see võtab kodus meeletult ruumi.

Mahlapress. Köögikombain või blender teeb sama töö ära.