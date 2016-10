Vanemad kipuvad rendiautoga reisides laste turvavarustust unarusse jätma

Ka reisil olles tuleb kasutada lapse pikkusele ja kaalule sobivat turvaseadet – turvahälli, -tooli või spetsiaalset istumisalust, et hoolitseda tema turvalisuse eest.

Maanteeameti ennetustöö osakonna juhataja Monika Heinrand tõi esile, et juba linnakiirusel toimuva kokkupõrge tagajärjed on võrreldavad viiendalt korruselt asfaldile kukkumisega - terveks ei jää sellises õnnetuses keegi. Seetõttu peab vigastuste vältimiseks kasutama nõuetekohast turvavarustust nii koduriigis kui välismaal reisides.

Heinrand nimetas, et kuni aastastele ja kuni 13 kilogrammi kaaluvatele lastele on autos transportimiseks sobilik turvahäll. Kuni seitsmeaastasele kaaluga 9-25 kilo on sobivaim turvaiste, mida kasutatakse seljaga sõidusuunas. Näoga sõidusuunas kasutamiseks mõeldud turvaiste sobib ennekõike 9-36 kilo kaaluvale lapsele kuni 12. eluaastani. Samas sobib 4-12-aastastele ka turvavööiste.

Alates kuuendast eluaastast võib kasutada vaid istmekõrgendust, kui turvavöö diagonaalne rihm jookseb üle lapse rangluu kaela puutumata. Oluline on, et turvavöö oleks õigel kõrgusel, sest valel kõrgusel võib see tekitada vigastusi. Suuremad lapsed ning täiskasvanud peavad olema kinnitatud turvavööga.

Kui koduriigis liigeldes on vanemad laste transportimisel kohusetundlikud turvavarustuse kasutajad, siis reisil olles tehakse vahel erandeid, sest näiteks rendisõidukit kasutades tuleb turvavarustus lisatasu eest juurde rentida.

Autorendiettevõtte Budget Eesti välisrendi juhi Meryl Kärneri sõnul kuuluvad lapsetoolid ja turvahällid kõikides autorendiettevõtetes lisavarustuse alla, mistõttu on tõesti esinenud juhtumeid, kui vanemad püüavad reisieelarvelt kokku hoida ja piirduda vaid turvavöödega.

Kärneri arvates on kasvav ka tendents pikematele reisidele ise turvahäll või -tool kaasa võtta. «Koduriigis kasutatava turvavarustuse lisapagasina reisile võtmine sõltub sageli reisiperioodi pikkusest – pikema reisi puhul on mõnikord soodsam tasuda lennul pagasitasu, mitte rentida turvavarustust koha pealt,» sõnas ta.

Kuna mõnedes sihtriikides pole laste turvavarustus kohe kõikides rendipunktides saadaval, siis soovitab Kärner selle ette broneerida. Turvavarustuse rendi hinnad erinevad sihtriigiti – lapse turvatooli päevahinnad algavad 10 eurost, sõltudes seejuures ka rendiperioodist.