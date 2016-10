Nädalavahetuse harjumused, mis rikuvad uue töönädala

Sa magad liiga kaua. Nii nagu võib liiga vähe magada, võib ka magamisega liialdada, vahendab Independent. Rootsi Karolinska instituudi teadurite sõnul häirib nädalavahetuse ebaregulaarne unetsükkel und ka tuleval töönädalal. Kui magad nädalavahetusel lõunani ja teed lisaks veel uinakuid, ei jää sa uniseks ilmselt ka tavapärasel magamamineku kellaajal. See ei tähenda küll, et nädalavahetusel ei tohiks kauem magada. Püüa hoida oma ärkamise aega tunni aja vältel sellest kellaajast, mil ärkad tööpäeva hommikuti. Vastasel juhul on oht, et ajad oma unetsükli sassi.

Sa jood liialt alkoholi. Kuigi võib näida, et alkoholi tarvitades tuleb uni kiiremini, ei ole see siiski kvaliteetne. Ka alkoholitarvitamine häirib nii unetsüklit kui päevasel ajal ärkvelolekut. Ilmselge lahendus on juua vähem või üldse mitte. Kui oled harjunud siiski õhtuti paar pokaali veini jooma, siis säti selle aeg selliselt, et kehal oleks aega alkoholi paar tundi enne magamaminekut töödelda.

Sa ei tee trenni. On palju vaieldud, kas mõistlikum on treenida hommikul või õhtul. Peaasi on siiski, et üldse seda teed ja kehaliselt aktiivne oled, sest ka see mõjutab und. Kuigi nädalavahetuseti võib olla kiusatus trennist loobuda ja puhata, tasuks kehale siiski regulaarselt koormust anda. Tee kasvõi kümme minutit hommikuvõimlemist või mõned rahustavad joogaharjutused enne magamaminekut.

Sa vaatad liialt telerit. Mugav on diivanil vedeleda ja tundide kaupa sarju vahtida. Nii oled aga staatilises olekus ning su aju on kogu aeg ergas. See teeb aga raskeks aju «väljalülitamise», kui käes on magamaminekuaeg. Päeva jooksul on mõistlik olla aktiivne ning õhtuti anda kehale ja ajule puhkust kunstlikust valgusest, et uni tuleks kiiremini ja parem.