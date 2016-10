Lõhnatajuta kokk varjas aastaid oma eripära

Tippkokk pahandab: üks rahvusköök on maailmas väga alahinnatud

Kokk Anthony Bourdain on tuntud värvikate väljaütlemiste poolest ning seekord märkis ta, et Mehhiko köök on tema arvates kõige alahinnatum maailmas.

Uuring: salatit söönud mehed lõhnavad naistele atraktiivsemalt

Lõhnataju mõju kaaslasevalikule sai järjekordselt kinnitust, seekord aga söögiharjumuste kommunikeerijana.

Tippkokkade kaheksa trikki, mida sa pead proovima

Ükskõik kui osav sa ka köögis poleks, alati kulub marjaks ära mõne uue triki õppimine.

Seitse viga, mida inimesed pasta keetmisel teevad

Võtad poti, keedad paar minutit ja lisad kastme – kui raske on pastat teha? Tuleb välja, et pasta keetmisel on võimalik teha suuri vigu. Pane tähele ja proovi neid asju vältida.

Eesti kokad: riknenud kalaroogi pole vaja meie restoranides karta

Tippkokk Anthony Bourdain ei soovita oma kogemuse ja teadmiste põhjal esmaspäeviti New Yorgi restoranides mereande süüa, kuna tegu on tõenäoliselt eelmise nädala jääkidega. Eesti restoranide kokad lubavad, et kalaroogi võib tellida julgelt igal päeval.

Tippkokad: restorani taset näitab kõige enam inimeste poolehoid

Vanalinna toidufestivali tuhinas jagasid Olde Hansa, Kaerajaani, Magusa Augu, Cru ja Dominicu peakokad mõtteid Eesti restoranide taseme ning kohaliku toidukultuuri kohta.

Tippkokk avalikustab, miks ei tasu esmaspäeviti restoranis kala süüa

Tippkokk ja mitmete kokaraamatute autor Anthony Bourdain on aastatepikkuse töökogemuse järel pannud nii mõndagi kõrva taha, millega võiks restoranides söömas käies arvestada.

Tippkokk: jätke teepakk poodi ja viiner menüüst välja

Ööbiku gastronoomiatalu omaniku ja tippkoka Ants Uustalu hinnangul on Hiiumaa toitlustajad õigel teel, pakkudes mahedaid ja naturaalsetest toiduainetest roogi, kuid toitude põnevaks muutmisel soovitas ta lisada ka pisut võõramaiseid maitseaineid.

Maailma parima restorani tippkokk suri 44-aastasena

Tippkokk Benoit Violier, kelle Šveitsis asuv restoran kuulutati möödunud aasta detsembris maailma parimaks, leiti ta kodust surnuna.

Gordon Ramsay soovitab: valmista ise hõõgveini

Hõõgvein on klassikaline jõulujook, kuid tippkokk Gordon Ramsay retsept on vahelduseks üsna värskendav, kuna tema lisab hõõgveini ka ühe ootamatu koostisosa: sidrunheina.

Kuidas koolitada koera oma lemmikseeni otsima

Koerte lõhnatajul põhinevat seente otsimise ja leidmise koolitust alustatakse sellest, et koerale antakse nuusutada seeneliiki, mida ta edaspidi peaks hakkama otsima.

Miks on naistel teravam haistmine kui meestel?

Sugupoolte lõhnataju on erinev. Naised tunnevad lõhnu meestest paremini, kuid selle põhjused olid siiani selgusetud. Ajakirjas PLOS One ilmunud uuringu põhjal võib naiste aju haistesibulates olla poole võrra rohkem närvirakke kui meestel.