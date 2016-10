Anonüümne CV - kas vahend diskrimineerimise vastu?

Tööotsija googeldamiseks peab luba küsima

Inimese tausta uurimiseks oleks tööandjal targem selle tarbeks enne luba küsida, märkis personalijuhtimise ja tööõiguse konverentsil tööinspektsiooni peadirektor Maret Maripuu.

Värbaja hirm: vestlusele tuli CV omaniku kuri kaksik

Personalijuhi ja värbaja üheks ülesandeks on välja selgitada, millise inimesega on tegemist. HR factory tegevjuht Jan Haines rääkis konverentsil personalijuhtimine ja tööõigus 2016, et tehnoloogia abil on hirmuäratava täpsusega isikuomadusi võimalik välja selgitada.

Maret Maripuu: töökeskkond ei tohi olla lahinguväli

Tööinspektsiooni peadirektor Maret Maripuu (Reformierakond) kutsub tööandjaid üles suurima varanduse - inimeste - heaolu parandama ja töökeskkonda ohutumaks muutma.

Viis küsimust, mida juht peaks küsima igalt lahkuvalt töötajalt

2016. aasta Investors in People agentuuri uuring Suurbritannias näitas, et peaaegu 49 protsenti töötajatest sooviks tegelikult oma töölt lahkuda. Need töötajad nimetasid põhjusteks nii halva juhtimisstiili, madala palga, ebasõbraliku keskkonna kontoris kui ka vähese autonoomia ja otsustusvõime.

Valus teema: mida teha, kui oled sattunud töökiusamise ohvriks?

Töökiusamine pole Eestis sugugi harv probleem ning sellega võitlemiseks tuleb olla konkreetne ja koguda tõendeid, et koos ettevõttega kiusajale vastu astuda.

Baltimaalastest on enim oma palgaga rahul lätlased

CV-Online’i Baltimaade klientide seas läbi viidud töötasu rahulolu-uuringust selgus, et palgaga rahulolu on enim kasvanud Eestis, aga siiski on oma palgaga rohkem rahul lätlased.

Olulised uuendused värbamises, mida tööotsija teadma peaks

Tööle kandideerimise ning värbamise protsess pole enam sama tööandja ega kandidaadi jaoks ning mõlemad pooled peavad pingutama ja loovalt mõtlema, et õige klapp leida.

Värbajad: üle 50-aastast kandidaati tööandja naljalt jutule ei võta

Pensioniea tõstmisega kerkib päevakorda ka küsimus, kuivõrd kuuluvad vanemaealised tööturul üldse atraktiivsete kandidaatide sekka - värbajate kogemus näitab, et vanuse tõttu on raske tööd leida isegi rahvusvahelise müügikogemusega üle 60-aastasel spetsialistil.

Vaid vanuse kaotamine CV-dest võib muuta tööotsija suhtumist

Viimasel ajal üha aktuaalsemaks tõusev vanuse ja tööotsimise teema ei näita paranemise märke. Vanuse lisamine CVsse võib nii mõnelgi juhul muutuda tööotsimisel määravaks.

Iga kodus istutud nädal võtab töötult lootust

Mida pikemalt on inimene töötu, seda raskemaks ta olukord läheb, sest lisaks murele sissetuleku pärast tähendab iga kodus tegevusetult istutud nädal üha kahanevat tõenäosust uuesti tööd leida.

Töökoha saamiseks tuleb CV koostamisega vaeva näha

Kõik me peame end kirjaoskajaks, ometi võime töökohta otsides hätta jääda selle kõige elementaarsema ehk CV kirjutamisega, millest sõltub aga väga palju. Sestap püüame anda juhiseid, kuidas seda olulist dokumenti koostada nii, et võimalik tööandja sellest mööda ei vaataks ning just meid töövestlusele kutsuks.

Portfoolio täiendab CVd

Teatud juhtudel on kasulik CVd täiendada portfoolioga, mis on lihtsustatult öeldes oma oskuste tutvustamise ja tõestamise vahend. Enamasti on tegemist mingil moel visuaalse, käegakatsutava materjaliga, mida tööandja või klient saab vaadata, uurida ja mõista kiirelt, milliseid töid, millise stiiliga ja mis tulemustega on inimene teinud.

Tööotsijad küsivad sageli liiga suurt palka

Tööotsijate keskmine palgasoov oli tänavu esimesel poolaastal 1153 eurot. Palgaootus ületab seega enam kui saja euroga statistikaameti välja toodud Eesti keskmist brutopalka ning avaldab endiselt Eesti tööandjatele survet palku korrigeerida. Viimastel aastatel on aga tööjõupuuduse teemadel palju sõna võetud, mis on tööturu kaalukaussi kallutanud ka tööotsijate poole.

Sepper: tööportaalid peavad lõpetama isiklike andmete küsimise

Võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepper leiab, et töövahendusportaalid, kes küsivad CV-s infot tööotsijate soo, vanuse, laste olemasolu, perekondlike kohustuste täitmise, rahvuse või emakeele kohta, soosivad tööotsijate diskrimineerimist.

15 asja sinu CVs, mis kedagi ei huvita

Tööandjatele saadetavates elulookirjeldustes tehakse endiselt palju vigu ning lisatakse ebavajalikku informatsiooni.