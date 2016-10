Nimistu: nende toitude ja hobide pilte leidub sotsiaalmeedias kõige enam

Öeldakse küll, et raamatut pole ilus selle kaane järgi hinnata. Sotsiaalmeedia profiilipilt võib sinu kohta aga nii mõndagi öelda.

Kümme nõuannet, kuidas Facebookis oma privaatsust kaitsta

Kuigi tundub, et internetti saab üles riputada ükskõik mida ja see levib kiirelt kui kulutuli, on siiski mõned viisid oma privaatsuse kaitsmiseks. Andmekaitse inspektsioon annab nõu, kust leida lahendusi andmekaitsega seotud küsimustele Facebookis.