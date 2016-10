Suri 1947. aastal ühekordsed mähkmed leiutanud naine

Esimesed ühekordsed mähkmed «Paddi» leiutas naine, kui oli saanud kolmandat korda emaks ning ei jaksanud enam mähkmeid pesta, vahendab BBC.

Naise poolt leiutatud mähkmed olid valmistatud vanadest nailon langevarju jääkidest, tselluloosvatist ja puuvillast.

Pidevalt mähkmeid täiustades, õmbles Gordon oma köögis oleval õmblusmasinal valmis sadu mähkmeid, mis ta hiljem tuttavatele andis. Mähkmeid aitas valmistada ka naise mees.

2015. aastal BBC-le antud intervjuus sõnas naine, etühekordsete mähkmete mõte tuli siis, ku ta hakkas otsima alternatiivi tavalistele mähkmetele, kui oli väsinud nende pidevast pesemisest.

«Ma arvasin, et neid saab otsa, aga ma ei leidnud neid kuskilt,» kommenteeris naine. «Tundus võimatu, et mitte keegi varem ei olnud neid leiutanud. Arvasin, et see on lihtne ja leiutan nad siis ise. Aga see ei olnud üldse lihtne.»

«Kõik kes mähkmeid nägid palusid, et ma ühe neile ka teeks. Seega lõpuks olin kokku õmmelnud üle 600 mähkme,» sõnas ta. «Veetsin suure osa ajast oma ema õmblusmasina taga mähkmeid õmmeldes.»

Inimesed vahetasid oma pestavad mähkmed ühekordsete «Paddi» mähkmete vastu. «Kõik tahtsid lõpetada mähkmete pesemise. Tänapäeval aga tahavad nad jälle hakata mähkmeid pesema – jõudu neile!» sõnad Gordon.

Paar esitas 1948. aastal patenditaotluse ja tegid lepingu ettevõtte Robinsonsiga, et viimased hakkaksid tootma ühekordseid mähkmeid. Esimesed ühekordsed mähkmed tehti Gordoni kolmandale lapsele Nigelile.

Nimede valik ühekordsetele mähkmetele oli suur. Pakutute hulka kuulusid näiteks Valette, Snappy, Napkins, Lavnets ja Drypad. Lõpuks said mähkmed nimeks Paddi.

Pärast sõda ei olnud inimesed harjunud midagi minema viskama, nõnda ka mähkmetega. Samuti ei soovitanud ka arstid kasutada ühekordseid mähkmeid.

Pärast ühe sõjaväearsti artiklit hakkasid inimesed uskuma ja Baddi mähkmeid hakati müüma ka poodides.

Kui aga 1960. aastatel tuli turule Ameerika mähkmed Pampers, pidi Baddi tegevuse lõpetama.

Valerie Hunter Gordonil oli kuus last, 19 lapselast ja 17 lapselapselast.