TS Laevade müügijuht lahkus suure koormuse tõttu ametist

«Aeg on väga pingeline olnud, siis vaatan rahulikult edasi. Ma ei jaksanud enam. Tööpäevad kujunesid mitmel kuul 16 tunni pikkuseks. Samasugused olid ka nädalavahetused. Organism ja vaim tahavad puhkust. Leidsin, et otstarbekas oleks aeg maha võtta enda ja pere jaoks, muidu lihtsalt ei saa,» tunnistas Reiljan. Ta lisas, et ei ole rutiini ega tavapärast tööd taluv inimene ning talle meeldibki uusi asju käivitada.

Reiljan enda sõnul niiöelda mürtsuga TS Laevade ust kinni ei pane ning aitab AS-i Tallinna Sadam tütarettevõtte uuel müügi- ja teenusevaldkonna juhil sisse elada kuni esmaspäevani, mil uuele töötajale kõik üle annab.

Tal jääb TS Laevades töötamisest veidi kripeldama käimatõmmatud asjade lihvimine. Kõik süsteemid töötavad, kuid pisikesi täiendusi tuleks teha.

«Üks asi on kompleksselt nullist teenuse väljaarendamine ja teine asi koostöö erinevate osapoolte vahel. Nägin, kuidas kõik inimesed pingelises olukorras ühise eesmärgi nimel töötasid. See on hindamatu,» märkis Reiljan.

Ta usub, et järgmisel nädalal peaks piletimüük sadamates ajutistes soojakutes lõppema ja kolima kassadesse, sest õiged ruumid on TS Laevadel juba käes.

Loe täispikka lugu Meie Maast.