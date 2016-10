Ökomärk soodustaks mahetooraine kasutamist

Eesti mahelihapealinn on Märjamaa

Põhiline vahe mahe- ja tavaliha vahel on see, et esimese puhul on liha päritolu 100 protsenti jälgitav ning seda eelistavad inimesed, kes tahavad vältida toitu, kus võib olla teatud kemikaalide, ravimite või toidulisandite jääke, mille puhul ei saa kindel olla, et need on tervisele ohutud.