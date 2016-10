Autotöökojad: pärast esimest lund läheb rehvivahetusega päris hulluks

Rehvitakso juhatuse liikme Imbre Jõgimari sõnul vahetatakse talverehve praegu tasapisi ja hetkel on tööd pigem lamellrehvidega, sest naelrehvi autoomanikud ootavad veel, millal külmemaks läheb. «Ja nagu aastast aastasse ei ole muutunud midagi, ikka jäetakse rehvivahetus viimasele päevale, kui on talverehvide sõitmine kohustuslik või siis esimese lume tulekuni,» sõnas ta.

Kummid24 töökoja juhataja Tanel Adamson ütles, et nii mõnelgi autol olid talverehvid juba enne 15. oktoobrit all. «Praegu täituvad ajad jooksvalt. Hetkel veel pikka järjekorda pole,» ütles ta. Ka Rehvitakso esindaja sõnul on praegu veel piisavalt vabu aegu. «Aga esimese lume korral, oleks järjekorrad automaatselt üks kuni kaks nädalat,» rääkis Jõgimar.

Rehvivahetus lööb elama ka siis, kui must- või kiilasjää esimesi märke näitab. Adamsoni sõnul aga paljud ettemõtlejad juba tegutsevad. «Tõenäoliselt päris hullumajaks läheb ikka siis, kui esimene lumi maha tuleb,» kinnitas ta.

Naast või lamell

Kummid24 töökoja juhataja Tanel Adamsoni sõnul on selle küsimuse üle arutletud aastaid, aga ühtset vastust pole. «Inimene peab oma vajadused endale selgeks tegema. Tänapäeva tippklassi lamellid töötavad jää peal väga eeskujulikult,» ütles ta.

Adamson soovitab linna inimesele rohkem lamelli ja maakohtades elavatele inimestele pigem naastu. Jõgimari sõnul on aga põhireegel see, et lamellrehv on hea lumesõidul ja naelrehv hea jäisel teel.

Rehve saab vahetada nii velgedel, kui panna alla ka teised veljed, mil juba talverehvid peal. Rehvitakso juhatuse liikmesõnul on siin küsimus mugavuses. «Kuid kui rehvid on velgedel, ei lähe veljed nii kiiresti roostetama,» ütles ta. Adamsoni sõnul oleks samuti mõistlik hoida rehvid eraldi velgedel, kuid enamikel siiski nii pole.

Vahetamine

Olenevalt töökojast ja autost võtab rehvivahetus aega kümme minutit kuni pool tundi. Hinnadki on paljust sõltuvad - lihtsamal juhul saab hakkama umbes 20 euroga, kallim vahetus võib ulatuda rohkem kui 50 euroni. Tavaliselt kehtib reegel, et mida suurem auto, seda kallim hind.

«Oleneb, kas tegemist on sõiduauto, maasturi või kaubikuga, hinda määrab ka tollide suurus ning see, kas tegu on plekk- või valuveljega,» ütles Jõgimar. Adamsoni sõnul on suuremate velgede puhul vastutus suurem ja see võtab ka kauem aega.

Kodus ise rehve vahetada kumbki töökoda ei soovita. «Pigem ei soovita, jätaks selle tegevuse siiski spetsialistidele, sest tagajärjed võivad kulukad olla,» ütles Adamson.

Imbre Jõgimari sõnul peaks ka antud tööd tegema spetsialist, sest nüansse on palju. «Spetsialist tagab ohutuse nii, et ka sõites jäävad rattad alla ja on korralikult tasakaalustatud,» lisas ta.