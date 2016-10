Hoia köögis aega kokku nende kahe lihtsa nipi abil

NBCnews tõi välja kaks lihtsat nippi, kuidas köögis aeganõudvate asjade, nagu filterkohvimasin ja lõikelaud, pesemist kiirendada.

Iga kohvijooja teab, kui raske on filterkohvimasinat puhtaks teha, kui see on mõnda aega seisnud. Ükskõik kui palju sa ka ei prooviks, kann pole kunagi enam nii puhas ja särav kui sellel päeval, mil sa ta ostsid. Tasub proovida äädikalahust.

Kuidas kergesti filterkohvimasinat puhastada:

Masina puhastamiseks tuleb sul täita veepaak vee ja äädikalahusega. Pane kohvimasin tööle ja lase veel voolata mõne tassi jagu. Seejärel pane masin kinni ja lase sel seista 45 minutit. Pane masin uuesti tööle ja lase kogu vesi ära joosta. Järgmisena täida veepaak tavalise veega ja lase tal läbi käia seni, kuni äädika lõhn on kadunud.

Pärast söömist ei viitsi keegi nõusid pesema hakata, eriti lõikelaudu. Ka siin saab appi võtta köögikeemia.

Kuidas lihtsasti lõikelauda pesta:

Esmalt tuleb sul lõikelauale soola raputada. Seejärel lõika sidrun pooleks ja hõõru lõikelauda pooliku sidruniga. Lase sel toimida viis minutit ja seejärel loputa lõikelaud veega üle. Järgmine kord, kui lõikelauda kasutad, on see nagu uus.