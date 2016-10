Oluline küsimus, mida tööintervjuu lõpus küsida

On tähelepanuväärne, kui suudad seda võimalust kasutade ja mõne asjaliku küsimuse esitada. Tavaliselt küsivad kandidaadid küsimusi intervjuu jooksul ning unustavad lõppsõna, mistõttu annab see sulle šansse juurde, vahendab Muse.

Näiteks on hea lõplik küsimus selline: «Tahtsin veel teada, milline on olnud seni teie tähtsaim moment või kogemus selles ettevõttes?» Tegu on lihtsa küsimusega, mis näitab sinu huvi ettevõtte vastu, kuid samal ajal annab sulle olulist infot seal kehtivate väärtuste kohta.

Nimelt on selle plussiks see, et tööandja vastusest saad välja lugeda, milliseid kogemusi ja hetki ta väärtustab. See annab ka märku, millised võiksid olla sinu töösuhted antud firmas. Kui ta jääb vastusega hätta, võib see viidata sellele, et ta kas ei huvitu väga oma töötajate ja ettevõtte käekäigust või ei olegi tal olulisi saavutusi ette näidata.

Tõenäoliselt ei taha keegi minna tööle ettevõttesse, kus töötajaid ei väärtustata, ei toetata nende arengut või kus juhatuse liikmete prioriteedid on kahtlustäratavad.

Seega kui järgmisel korral käid tööintervjuul, anna sellele küsimusele enne lahkumist võimalus, sest see võib ainult kasuks tulla.