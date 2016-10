Tasub teada: need suhtlusäpid tagavad kasutaja privaatsuse

Äpid, mis eelkõige sobivad vanemaealistele

Äppidest on saanud juba igapäevane osa meie elust. Ka vanemad inimesed üritavad ennast uuenduslikku tehnoloogiamaailma sisse süüa. Selleks, et neile seda pisutki lihtsamaks teha, on kohalikud sideteenuste pakkujad otsinud välja parimad äpid, mis sobiksid just tänastele vanaemadele ja vanaisadele.

Viis Facebook Messengeri nippi, mida sa enne ei teadnud

Facebooki Messengeri suhtlusäppi kasutab iga kuu üle miljardi inimese. On olemas aga mitu kavalat nippi, kuidas rakendust paremini kasutada.

Kuidas võidelda tüütute spämmkõnede ja -sõnumite vastu?

Arvatavasti on iga teine telefoniomanik olnud olukorras, kus talle helistab tundmatu number, aga kõne vastu võtmisel see katkestatakse või on kõne tagasi helistamisel kaasa toonud soovimatu lisakulu telefoniarvel.

10 soovitust lapsevanemale oma lapse interneti ja nutivahendite heaks kasutamiseks

Selleks, et lapse arvuti- ja telefonikasutus ei muutuks probleemiks, tuleb järgida kindlaid reegleid, mis aitavad seda nii vanemal kui lapsel joonel hoida. Lastekaitse Liidu ajakirja Märka Last värskes numbris jagatakse selleks kümme soovitust.

Naviäpid ehk Kuidas teha nutiseadmest naviseade

Tänapäeva maailmas, kus on uue kooli põhiõigused ja -vajadused, nagu hetkega loodav telefoniside ja maakeraülene internet, muutuvad järjest iseenesestmõistetavamaks, on ju igati mõistlik eeldada, et taskusse torgatud nutiseadme kanda võib jätta ka muude aeg-ajalt vajaminevate seadmete töö. Näiteks navigatsiooniseadme oma.

Facebook paneb kasutajad peagi sundolukorda

Üsna varsti peavad Facebooki kasutajad sõpradega edasi suhtlemiseks laadima endale telefoni eraldi Messengeri äpi.