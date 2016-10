Vaata, kui palju maksab kodus WC-s käimine

Meie linnades võivad vee- ja kanalisatsiooni hinnad erineda lausa kahekordselt. Kõige kokkuhoidlikumalt saab kempsus käia Narvas või Narva-Jõesuus, kui WC-paak on neljaliitrine (2,4-liitrise nupuga). See tähendab, et neljaliitrine paak on kaheosaline, millest ühe nupuvajutusega tuleb 2,4 liitrit vett ja teise nupuvajutusega neli liitrit. Kõige soodsamalt saaks WCs käia Narvas, kui neljaliitrise paagiga WCs lasta iga kord vaid 2,4 liitrit vett. Sellisel kombel vett tõmmates saaks WCs ühe euro eest käia üle 250 korra.

Kel aga raha palju, võib ka Tõrva linnas vanal nõukaaegsel üheksaliitrisel potil istuda. Juba 26. korral on kasutaja rahakott euro võrra kergem. Tõrvas saab kõige soodsamal viisil (ehk siis 2,4 liitrit vett tarbides) euro otsa, kui potil on käidud sada korda. See on 2,5 korda kallim kui Narvas ja Narva-Jõesuus.

Kui aga arvestada kasutajaks neljaliikmelist peret, kes kasutab WCd kuus korda päevas ning kellel on kodus kuueliitrine pott, siis nii Tallinnas kui ka Tartus elades kulub neil päevas 0,288 eurot ehk peaaegu 30 eurosenti. Pärnus kulutaks sama pere päevas 0,384 eurot, ehk peaaegu kümme senti rohkem kui tartlased ja tallinlased.

Vaata kaardilt täpsemalt, kui palju maksab üks veetõmme sinu linnas. Graafikust on puudu Sillamäe ja Mustvee andmed.