Tasub teada: milliste toiduvarudega toime tulla kriisiolukorras

Kriisi-, häda- või eriolukord tähendab olukorda, kus muuhulgas on katkenud normaalne toiduga varustamise süsteem. Selle võib tekitada näiteks ulatuslik loodusõnnetus, pikaajaline elektrikatkestus, epideemia või muu sündmus, mis on määratletud hädaolukorra seaduses, kirjutab maaeluministeeriumi maablogi.

Hädaolukorra puhul piisab lühiajaliselt 20-30 protsenti väiksemast toitainete tarbimisest, kui tavaolukorras on vajalik organismi funktsioneerimiseks. Seega peab inimesele jätkuma toiduaineid ööpäevas 1900 kilokalori ulatuses ja kuni kaheaastastele lastele 1000 kilokalorit ööpäevas.

Riigil on olemas tegevusvaru ehk toiduvaru, mille kasutamisel hädaolukordade leevendamiseks on aga vaja veidi aega, et abi jõuaks vajajani. Seni tuleb hakkama saada koduste toiduvarudega.

Koduse toiduvaru loomiseks võiks selliseid põhimõtteid:

Toit peab olema ohutu ja kvaliteetne tarbimiseks;

Toidukaup peaks olema pakendatud;

Toit peaks olema avatuna tarbitav ühe ööpäeva jooksul;

Toit peaks olema säilitatav temperatuuril 0°…+25° C ning toode peab lühiajaliselt taluma temperatuuri -30°…+40°C. Need on olulised toidu ohutuse tagamiseks ning toidukauba pikaajaliseks säilitamiseks;

Toidu säilivusaeg võiks olla vähemalt kuus kuud;

Eelistatud on kuivtoit koduseks toiduvalmistamiseks. Toidu pakend võiks olla piisavalt tugev, mugav käsitseda, säilitada;

Vali toit, mida su pere sööb.

Täiskasvanute toiduks on soovitatav varuda:

erinevaid konserve (kala- , liha-, segukonservid, kaunviljakonserv);

pakisupid või püreepulbrid, helbed, mida on kerge valmistada;

valmis makaroni-, köögivilja-, teravilja- või kaunviljaroog lihaga, tarbitav kuumutatuna või kuumutamata;

teraviljatoode (kuivikleib, soolase või neutraalse maitsega küpsis);

süsivesikuterikas toode (magusad küpsised, karamell, konserveeritud puuviljad, kuivatatud puuviljad, halvaa, kondenspiim).

vajalikus koguses pakendatud nõuetekohast vett.

Eesti toitumisteaduse selts on koostanud soovitused näidistoidupakkide kohta ühele inimesele, millest lähtutakse riigi tegevusvaru komplekteerimisel. Neid soovitusi saab järgida ka koduse toiduvaru soetamisel.

Individuaalne näidistoidupakk üheks ööpäevaks, mis sisaldab vähemalt 1900 kalorit (eeldusel, et puudub elekter ja toiduvalmistamise võimalus):

Variant 1

Kuivikud või näkileivad 175 grammi

Kalakonserv (kalakonserv tomatikastmes) 250 grammi

Küpsised 180 grammi

Vesi 1,5 + 0,5 liitrit

Keskmine makrotoitainete sisaldus: toiduenergiasisaldus 1907 kcal, valgud 82 grammi, rasvad 73 grammi, süsivesikud 224 grammi

Variant 2

Kuivikud või näkileivad 175 grammi

Kalakonserv (sprotid õliga) 160 grammi

Küpsised 180 grammi

Vesi 1,5 + 0,5 liitrit

Keskmine makrotoitainete sisaldus: toiduenergiasisaldus 1904 kcal, valgud 59 grammi, rasvad 81 grammi, süsivesikud 230 grammi.

Variant 3

Kuivikud või näkileivad 175 grammi

Lihakonserv (sea-veisekonserv) 325 grammi

Kommid 120 grammi

Vesi 1,5 + 0,5 liitrit

Keskmine makrotoitainete sisaldus: toiduenergiasisaldus 1923 kcal, valgud 72 grammi, rasvad 82 grammi, süsivesikud 219 grammi.

Individuaalne näidistoidupakk kolmeks ööpäevaks, mis sisaldab vähemalt 5700 kalorit (eeldusel, et on olemas elekter ja toiduvalmistamise võimalus):

Variant 1

Makaronid 2x400 grammi

Tatar 500 grammi

Kalakonserv (kalakonserv tomatikastmes) 250 grammi

Lihakonserv (sea-veisekonserv) 250 grammi

Küpsised 180 grammi

Vesi 4x1,5 liitrit

Keskmine makrotoitainete sisaldus: toiduenergiasisaldus 5704 kcal, valgud 204 g, rasvad 142g, süsivesikud 884 g.

Variant 2

Makaronid 2x400 grammi

Kuivikud või näkileivad 175 grammi

Kalakonserv (kalakonserv tomatikastmes) 250 grammi

Kalakonserv (õlis) 160 grammi

Lihakonserv (sea-veisekonserv) 250 grammi

Küpsised 180 grammi

Halvaa 100 grammi

Vesi 4x1,5 liitrit

Keskmine makrotoitainete sisaldus: toiduenergiasisaldus 5708 kcal, valgud 241 grammi, rasvad 206 grammi, süsivesikud 706 grammi.

Variant 3

Makaronid 400 grammi

Riis 400 grammi

Kuivikud või näkileivad 175 grammi

Kalakonserv (kalakonserv tomatikastmes) 250 grammi

Lihakonserv (sea-veisekonserv) 250 grammi

Oakonserv 400 grammi

Küpsised 180 grammi

Kommid 120 grammi

Vesi 4x1,5 liitrit

Keskmine makrotoitainete sisaldus: toiduenergiasisaldus 5786 kcal, valgud 203 grammi, rasvad 143 grammi, süsivesikud 904 grammi.

Veel vajalikke esemeid

Põhja päästekeskus on samuti koostanud loetelu asjadest, mis tasuks hädaolukorras käepärast hoida. Elektrikatkestuse korral on selleks eelkõige taskulamp. Et saada kriisiolukorras infot ja käitumisjuhiseid, on tarvilik kaasaskantav raadio. Nii raadio kui taskulambi puhul ei tohiks unustada patareisid.

Töökorras hoida tuleks ka mobiiltelefon - et elektrikatkestuste korral akut laadida, hoia käepärast akupank. Üles peaks märkima ka tähtsamad infonumbrid ning lähedaste kontakttelefonid.

Juhuks, kui keegi saab viga, ei tohiks unustada esmaabikarpi. Lähedal tasub hoida ka hädavajalikud ravimid ning hügieenitarbed.

Vajadusel tähelepanu äratamiseks on vajalik vile ning multifunktsionaarse tööriistana tuleb appi taskunuga.