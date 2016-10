Vaata, milliseid Eesti restorane Põhjamaa gurmaanid soovitavad külastada

Tuhande parima restorani nimistusse jõudmine tuli üllatusena

Hiljuti jõudis meieni uudis, et neli Eesti restorani on valitud tuhande parima restorani nimistusse, ehk La Liste'sse. Restoranide endi sõnul on selline tunnustus privileeg, kuid ülimateks kohtunikeks jäävad siiski kliendid.