Ülekoormatud pistikud põhjustavad tulekahjusid

Lugeja küsib: miks elektrifirma võtab topelt käibemaksu?

«Tegin lahti oma elektriarve ja nägin oma imestuseks, et Imatra Elekter on võtnud topelt käibemaksu. Arvel on kirjas, et võrguteenuste eest on käibemaks 5.70 ja elektripaketi eest 2.98 ja siis on veel eraldi rida - kimplepingu arve ja jälle võetakse käibemaksu 8.68. See on sama hea, kui ma ostan poes ühest kassast ja siis teisest ning välja minnes pean veel ka kolmandas kassas maksma. Miks nii tehakse,» küsib Viimsi elanik.