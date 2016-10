Eesti korterühistud on eeskujuks Ida-Euroopale

Alles hiljuti võõrustas EKÜL delegatsiooni Ülevenemaalise Elamumajanduse Ühiskondliku Kontrolli Keskusest, kuhu kuulusid esindajad Moskva oblastist,Tatarstanist ja Tverist. Külalised kohtusid EKÜL juhatuse esimehe Andres Jaadlaga, kes andis ülevaate Eesti elamuvaldkonna olukorrast ja korteriühistute tegevusest, samuti tutvuti ühistutega erinevates Eesti paikades.

«Eesti korteriühistuid tuuakse Euroopas tihti eeskujuks ning mitmed endised Ida-Euroopa riigid, kaasa arvatud Venemaa, Valgevene ja Ukraina, aga ka meie Baltikumi naabrid Läti ja Leedu soovivad meilt õppida. Mõni aeg tagasi väisas meid aga näiteks Aserbaidžaani delegatsioon, kes tuli ideid koguma - neil loodi alles paar aastat tagasi esimene korteriühistu,» sõnas Eesti Korteriühistute Liidu (EKÜL) juhatuse esimees Andres Jaadla. Ta lisas, et paljudes endise idabloki riikides pole ühistute loomiseni veel jõutud või on ühistuid moodustatud väga vähe «Suured korrusmajade rajoonid vajavad aga hädasti rekonstrueerimist ning hoolitsevat peremehekätt,» sõnas Jaadla.

Samas tõi Jaadla ka välja, et renoveerimise läbiviimise protsessi organiseerimisel on Eestil endil veel palju õppida Skandinaaviamaadelt ja vanematelt Euroopa riikidelt. «Omanike erinevad huvid ja sellest tulenevad raskused renoveerimiseks vajalike kokkulepete sõlmimisel on täna oluliseks küsimuseks kõigis riikides, kus suurem osa elanikkonnast on ka oma eluaseme omanikud,» rääkis ta.

Septembrikuus nimetas ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni Elamu- ja Maamajanduse Üksus Eesti Korteriühistute Liidu koolituskeskuse rahvusvahelist tunnustust omavaks ÜRO Eluasemeharta ametlikuks õppekeskuseks. «See näitab, et meie kahekümneaastast ühistuliikumise- ja koolituskogemust väärtustatakse nii kodus kui ka üleilmselt,» tundis Jaadla heameelt.

Alles hiljuti võõrustas EKÜL delegatsiooni Ülevenemaalise Elamumajanduse Ühiskondliku Kontrolli Keskusest, kuhu kuulusid esindajad Moskva oblastist,Tatarstanist ja Tverist. Külalised kohtusid EKÜL juhatuse esimehe Andres Jaadlaga, kes andis ülevaate Eesti elamuvaldkonna olukorrast ja korteriühistute tegevusest, samuti tutvuti ühistutega erinevates Eesti paikades.