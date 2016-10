Viis levinud toitumissoovitust, mille võid julgelt unustada

Halb nõuanne nr 1: enne trenni söö kiireid süsivesikuid, et saada energiat.

Kui keegi soovitab enne trenni süüa saia ja mett, siis suhtu sellese vägagi skeptiliselt. Meie kehad ei toimi nagu autod - pärast tankimist ei saa kohe sama kütuse pealt gaasi põhja vajutada. Keha võtab energiat treeninguks glükogeenivarudest, mis on salvestatud sinu lihastesse ja maksa. Kehal kulub sissesöödud süsivesikute töötlemiseks ja glükogeeniks talletamiseks mõned tunnid aega, mistõttu vahetult enne trenni söödud toidust on vähe kasu.

Äsja söödud süsivesikud on suure tõenäosusega veel vereringes ning põhjustavad insuliini ja veresuhkru taseme tõusu, mis omakorda vähendavad keha võimet põletada rasva. Teiseks tunned ennast väsinuna.

Parim lahendus treeningueelseks toidukorraks on süüa mõõdukalt liitsüsivesikuid, valku sisaldavaid toiduaineid ning ka rasvu. Kindlasti ei tohi treeningule minna meeletult näljasena ning iga hinna eest tasub vältida kiiretest süsivesikutest põhjustatud veresuhkru taseme tõusu (ja sellele järgnevat kiiret langust).

Halb nõuanne nr 2: väldi soola nagu katku

On levinud arvamus, et sool on sulle äärmiselt kahjulik. Tegelikult vajame soola selleks, et püsida elus. Ilmselgelt on soola ületarbimine kahjulik, eriti inimestele, kes maadlevad kõrge vererõhuga, on tugevalt ülekaalulised või tarvitavad palju töödeldud toiduaineid. Ent inimesele, kes teeb trenni ning sealjuures higistab, võib soola eemaldamine menüüst olla katastroofiliste tagajärgedega. Treeniv inimene peab sööma soola - seda eriti seetõttu, et soolas leiduv naatrium mängib suurt rolli südame töös ning vedeliku tasakaalus. Vesi üksi ei hüdreeri sinu keha, vaid kehal on vaja vedeliku kehas kinni hoidmiseks naatriumi ja teisi elektrolüüte.

Seepärast on range nõuanne soola eemaldamiseks toidulaualt ebaadekvaatne. On olukordi, kus tasub soolaga tagasi hoida ning on olukordi, kus soola tarbimist tuleb hoopis tõsta.

Halb nõuanne nr 3: kaalu kaotamiseks söö võimalikult vähe.

Loogiliselt võttes mõjub nälgimine kehakaalule positiivselt, kuid ilma söögita ei jää kehal muud üle, kui minna iseenda rasvapolstri kallale. Kui piirad oma toiduvalikut alla kriitilise piiri, aeglustab keha sellele vastukäiguks sinu ainevahetust. See omakorda tähendab seda, et sa kulutad edaspidi vähem energiat.

Siia lisanduvad pidev nälja- ja nõrkustunne, tahtejõu kadumisest rääkimata. Lühidalt öeldes lükkad sa nälgimisega veerema lumepalli, mis ühel hetkel on nii suur, et õgimishoog on möödapääsmatu.

Halb nõuanne nr 4: tarbi kõike, aga mõõdukalt.

Mõõdukus kõiges on üks levinuimaid toitumisnõuandeid - sa võid süüa kõike, kaasaarvatud rämpstoitu, ent mõõdukalt. Selle põhjal on kiirtoit ainult üle tarbides ebatervislik ning enesele magustoitude, kookide, pitsade ja muu keelamine ainult piirab sind ning tekitab juurde isusid.

Kõigil on oma lemmikud rämpstoidud ja elu on näidanud, et me ei suuda nende söömisel piirduda natukesega. Sa lihtsalt ei suuda lõpetada enne, kui kõik on ära söödud. Sellele järgnevad süümepiinad, kahetsustunne ning stress.

Seepärast soovitame need toidud tavamenüüst eemaldada ja keskenduda toitudele, mis ei tekita isusid ja «ma ei suuda söömist lõpetada» tunnet. Milleks tekitada endale ahvatlusi?

See ei tähenda, et sa ei võiks neid toite endale kunagi lubada. Pigem soovitame need koondada nädalas korra lubatud «patutoidukorda». Muul ajal toitu kvaliteetsest ja kõhtu pikaks ajaks täitvatest toiduainetest.

Halb nõuanne nr 5: söö kuus korda päevas ja hommikul laadi keha süsivesikutega.

Kellel tegelikult on aega süüa kuus või seitse korda päevas? Tihti söömine ei kiirenda sugugi ainevahetust, sest loeb päevane kogu toidu kogus.

Hommikust süsivesikutega priiskamist on samuti soovitatud aastaid ning õhtul seevastu tuleks neist hoiduda. Uuringud on näidanud, et just hommikused süsivesikutega maiustajad on kõige suuremas ülekaalus, sest kiiresti kehast läbi liikuvad süsivesikud löövad templi kogu sinu päevasele energiatasemele, tekitades isusid, väsimust ning nälga. Kui soovid olla tegus, söö hommikul kindlasti ka piisavalt rasvu ning valke.