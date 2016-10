Raamatupidamisnipid inimestele, kes vihkavad matemaatikat

Paljude jaoks on raamatupidamine raske, mitte ainuüksi selle üksluisuse, vaid matemaatika pärast, kirjutas Time. Numbrid kohe ärritavad neid inimesi. Kui see tundub sullegi omane, siis siin on mõned näited, kuidas ebameeldivustest kõrvale põigata ning oma rahaasjad ikkagi joonde saada.

Sõlmi teekonnaga rahu

Koduse arvepidamisel silma peal hoidmine on üsna kehva mainega, eriti inimeste seas, kes seda teha ei üritagi, sest see lihtsalt tundub liiga aeganõudva ja keskendumist vajava tööna.

Inimesed, kel aga kulutused ritta laotud, tunnistavad just, et nende jaoks on arvepidamine vabastav. Mõnusaks muudab tegevuse see, et nad teavad täpselt, mille alla raha on viimasel ajal kulunud. See teadmine omakorda annab aga võimaluse raha paremini kontrollida ja suunata.

Oma suhtumise muutmine võib olla väga mõjuv. Kuigi see lugu räägib, kuidas matemaatikat vähem kasutada, siis päris ilma ikkagi ei saa. Seega tuleb kõige pealt uskuda, et oma rahaasjades selgusele jõudmine on sulle tõesti vajalik.

Saa matemaatikaga kiiresti ühele poole

Planeerimine on esimene osa oma rahaasjade korda saamisest. See tähendab seda, et tuleb otsustada, kui palju sa säästad, investeerid ja kulutad alates söögist kuni kingutusteni. See ongi tavaliselt kõige rohkem matemaatikat nõudev osa. Aga sellegi jaoks on loodud mitmeid lihtsustavaid vahendeid, näiteks säästmisäpid.

Leia sobiv abivahend

Teine oluline punkt on raha teekonna jälgimine, mis võib olla üsna tüütu. Tavaliselt on see ka koht, kus esimest korda säästmist proovivad inimesed eksivad. Pea meeles, et siin ei kehti reegel, et üks variant sobib kõigile. Igaüks peab ise leidma endale sobiva kulutuste kirjapanemise meetodi.

Neile, kes matemaatikaga sõbrad pole sobib ümbriku kasutamise variant. Ühte ümbrikusse paned oma igakuised kindlad kulutused nagu näiteks üür, kommunaalid ja kindlustus ning samal alusel jagad ümbrikud ka teiste kategooriate jaoks, mis pole igakuiselt samad ning mille kulusid on võimalik piirata, näiteks nagu riided, söök ja meelelahutus.

Kui saad palka korra kuus ja arvad, et riiete alla võiks kulutada 100 eurot, siis panedki selle summa riiete jaoks mõeldud ümbrikusse. Ümbriku võtad riideid ostma minnes kaasa ning vahetusraha, mis kassast tagasi saad, paned taas riiete ostmiseks mõeldud ümbrikusse.

Selline ümbrikusüsteem nõuab vähe matemaatikat, vaid ühe pilguga näed, kui palju raha sul veel teatud valdkonna jaoks enne järgmist palgapäeva kulutada on võimalik.

Siingi leidub hulganisti veebipõhiseid vahendeid, mis teevad arvutamise sinu eest ära. Pead vaid sisestama kategooriate piirmäärad ning pärast ostu tšekil oleva summa. Nii on arvepidamine sinuga pea igal hetkel kaasas ning saad võrrelda jooksvat kuud ka eelmisega.

Vaata üle, planeeri uuesti ja korda

Kolmas lihtne samm rahaplaneerimise juures on teha kokkuvõte ja hinnata, kas praegune plaan sinu puhul töötab. Kui su toiduraha ümbrik sai pärast kolme nädalat juba tühjaks või äpp tunnistas selles vallas raskust, siis tuleks midagi ümber rehkendada. Sa pead kas vähendama mõnes kategoorias tehtavaid kulutusi või hoidma kokku toidu pealt. Valik tuleb teha vastavalt vajadusele.

Toimiva plaani paika saamine võib aega võtta mõne kuu, aga sellisel juhul ei nõua see ka palju matemaatikat. Sa pead lihtsalt erinevate ümbrikute vahel tasakaalu leidma - sealt, kust on üle tuleb panna raha sinna, kust on puudu.

Ära lase oma matemaatika vihkamisel võitu saada ühest mõjukaimast vahendist rahaasjade korrashoidmisel - planeerimisel. Ümbrikusüsteem on lihtne variant nägemaks, kuhu raha läheb ja seda ilma igasuguse matemaatikata. Äppide kujul leitavad lahendused aitavad sinu eest aga ära teha matemaatika.