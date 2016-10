Lugeja mures: kuhu ma pean auto parkima, kui kõik kohad on täis?

Tallinnasse jõudis Oleg laupäeval kell 22, mil ümberkaudsed parklad ja teeääred olid juba autosid paksult täis. «Nii ei jäänud midagi muud üle, kui parkida oma auto majaesisele kõnniteele, mille alune maa on muide korteriühistu omandis,» ütles ta. Nagu loo juurde saadetud pildiltki näha, polnud Oleg kaugeltki ainuke autojuht, kes oma masina kõnniteele oli parkinud.

Pühapäeval kell 8 hommikul olid autoklaasidel trahvid valesti parkimise eest. «Sellega seoses on mul lugupeetud Tallinna linnavalitsusele ja Tallinna munitsipaalpolitseile mõned küsimused. Kuhu pidanuks ma nende arvates oma auto parkima, kui igal pool mujal parkimisvõimalust polnud? Kas Tallinna munitsipaalpolitsei meelega kavandab oma käigud kõige magusamale öisele ajale, kui teab, et paljud majade elanikud ja külalised on sunnitud parkima autod kõnniteele muude võimaluste puudumisel?» soovis Oleg teada.

Kui mõne aasta eest alustati kõnniteel parkimise eest trahvimisega, tehti seda Olegi sõnul esialgu päevasel ajal. «Selle tulemusena pargivad nüüd omanikud oma autod esimesel võimalusel ümber parklatesse või tee äärde, ning päevasel ajal on nüüd kõnniteed üldjuhul autodest peaaegu tühjad ning parkimistrahve korjata enam ei õnnestu,» rääkis mees. Viimasel ajal on aga Olegi arust öised trahvimised kui «plaani» ilmselt lihtsam täita, järjest sagedasemaks muutunud.

Korteriühistu on korduvalt pöördunud ka Lasnamäe linnaosavalitsuse poole palvega aidata leida lahendus maja parkimismurele, kuid ühtegi lahendust ei ole nad Olegi sõnul osanud välja pakkuda ning pole heaks kiitnud ka korteri ühenduse poolt pakutud lahendusi.

Munitsipaalpolitsei teeb oma tööd

Munitsipaalpolitsei ameti (mupo) avalike suhete peaspetsialisti Meeli Hundi sõnul ei koosta mupo seadusi ega korralda liiklust. «Tegemist on järelvalveorganiga, kelle ülesanne on jälgida, et kehtestatud korrast kinni peetaks,» ütles ta.

Auto parkimine on Hundi sõnul autojuhi ülesanne ja ka seda tuleb teha vastavalt kehtestatud regulatsioonidele. «Lihtne reegel - auto tuleb parkida kohta, kus see keelatud ei ole. Kui sellest reeglist lähtuvalt ei ole oma kodu või sihtpunkti vahetus läheduses võimalik parkida, siis tuleb leida koht, kus see on lubatud ja võimalik,» rääkis ta.

«Paraku on inimesed kas liiga mugavad, et parkida auto veidi eemal, vabu parkimiskohti omavates piirkondades või ei soovita parkida tasu eest,» ütles Hunt. Nii on suur osa tasulisi paklaid ja parkimismaju nii Lasnamäel kui ka Mustamäel mupo esindaja sõnul pooltühjad.

«Seda, kuidas korteriühistu omi asju korraldab, me kommenteerida ei oska. Üks on aga kindel - praegu kehtiv liiklusseadus ei luba kõnniteedel parkida, sõltumata sellest, kas kõnnitee on lai või kitsas,» toonitas ta.

Mis puutub trahvimisse laiemalt, siis üks kolmandik kõikidest menetlustest algatatakse mupole tehtud kaebuse või väljakutse alusel. «Need on olukorrad, kus valesti pargitud autod kas takistavad või segavad liiklemist, muudavad jalakäijate liiklemise ohtlikuks, on pargitud haljasalale, kõnniteele, on kinni parkinud teised autod jne,» tõi ta näiteks.

Hundi sõnul on parkimisega probleeme järjest rohkem ning parkimisrikkumisi ei toimu üksnes Lasnamäel, vaid kõikjal Tallinnas. Suurim probleem on «magalate» ja kesklinnaga.

Munitsipaalpolitsei Amet töötab ööpäevaringselt ning ka väljakutseid ja kaebusi esitatakse ööpäevaringselt. Mupo ülesanne on igale väljakutsele reageerida ja seda ka Hundi sõnul tehakse.

Linnaosavalitsus suunas edasi

Lasnamäe linnaosa valitsuse avalike suhete nõunik Olga Nigrovskaja ütles, et kõneluse all olnud korteriühistu pöördus nende poole selle aasta juulis, ettepanekuga seadustada parkimine korteriühistu kinnistul. «Kuna liikluskorralduslike küsimuste lahendamine kuulub Tallinna Transpordiamet haldusalasse, siis soovitasime lahenduse leidmiseks korteriühistul pöörduda liikluskorraldajate poole,» ütles Nigrovskaja.

«Lasnamäe linnaosa valitsuse hinnangul on korterelamu taha parkimiseks vajalik sõita piki ülekäigurada ja mööda kõnniteed, mis on jalakäijatele ohtlik,» lisas ta.