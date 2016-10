Suu magusaks: 21 riigi kõige popimad desserdid

Prantsusmaa – Crème brûlée. Kreemja, krõbeda karamellkattega magustoidu on mitmed muudki riigid oma restoranide menüüsse lisanud, kuna tegu on paljude poolt armastatud desserdiga.

Ameerika – õunapirukas. Pirukale on iseloomulik kate, mille moodustab tainaribadest ruudustik. Pirukatäidis võib varieeruda ning seda serveeritakse vahukoore või vaniljejäätisega, ent ka Cheddari juustuga.

Türgi – Baklava. Tegu on filotainast pähklikoogiga, mille ääri hoiab koos magus siirup või mesi.

Baklava. / Panther Media/Scanpix

Itaalia – Gelato jäätis. Piimast, veest ja suhkrust valmivas jäätises puuduvad jääkristallid, mis teevad selle kreemjamaks kui poejäätis. Gelato puhul mängitakse julgelt maitsetega, kasutades jäätises nii vaarikaid, pistaatsiapähkleid kui ka rummi.

Peruu – Picaron. Sõõrikule sarnanev magustoit koosneb maguskartulipüreest, pärmist, suhkrust ja aniisist ning see valmistatakse fritüüris.

Venemaa – sõrnikud. Venelased on eriti kiindunud kohupiimast valmistatud pannkookidesse, mida kutsutakse sõrnikuteks. Neid serveeritakse moosi, mee või traditsioonilisemalt hapukoorega.

Hispaania – Tarta de Santiago. Mandlikook, millele on salajase komponendina lisatud sidrunikoort, pärineb juba keskajast. Kook raputatakse üle tuhksuhkruga ning selle keskele jäetakse rüütel Santiago mõõga kujutis.

Jaapan – Mochi. Kleepuvat riisipalli meenutav mochi on poodides aastaringselt, kuid seda süüakse sagedamini tähtpäevade ja pühade ajal. Sageli serveeritakse seda jäätisega.

Argentiina – Pastelitos. Lehttaignast valmistatud ning friteeritud pastelitos sisaldab magusa küdoonia või maguskartuli püreed.

Pastelitos. / Mark Holm

Inglismaa – Banoffee-kook. Tegu on rikkaliku kreemise koogiga, mis sisaldab banaani ja iirisekomme, vahel ka šokolaadi või kohvi.

Brasiilia – Brigadeiros. Trühvlisarnast magustoitu süüakse iga olulise tähtpäeva puhul. Brigadeirost valmistatakse kondenspiimast, võist ja šokolaadipulbrist. Segust vormitud pallikesed kastetakse kaunistuseks šokolaadi- või kommipurusse.

Belgia – vahvlid. Kes ei teaks ega armastaks Belgia vahvleid? Maiustust pakutakse sageli kohalikes kohvikutes ja serveeritakse soojalt, kaetuna tuhksuhkruga.

India – Gulab jamun. Tegu on populaarse Aasias levinud magustoiduga – Gulab jamun kujutab endast sõõrikuauke, mis valmistatakse piimapulbrist ning küpsetatakse selitatud võis.

Gulab jamun. / Panther Media/Scanpix

Austria – Sachertorte. Mõnusa šokolaadise tordi leiutamise au kuulub Franz Sacherile. Torti iseloomustab selle vahel leiduv mahlakas aprikoosimoos ning seda serveeritakse enamasti koos magustamata vahukoorega.

Austraalia – Lamington. Lihtsat kooki ilmestavad kakaoglasuur ning kookoshelbed.

Saksamaa – Schwarzwaldi tort. Rikkalik tort sisaldab ohtralt šokolaadi ja kirsse ning on armastatud paljude magusasõprade poolt.

Island – Skyr. Hapendatud piimatoode sarnaneb jogurtile ning on kõrge valgusisaldusega. Seda võib serveerida nii magustoiduna koos moosiga, aga ka näiteks prae kõrvale kastmeks.

Kreeka – Nanaimo. See isuäratav kook ei vaja küpsetamist, vaid valmib vahvlipõhjast, sisaldab vaniljekastet ning on üle valatud šokolaadiga.

Lõuna-Aafrika – Koeksisters. Magustoit on oma nime saanud hollandikeelsest sõnast «koekje», mis tähendab küpsist. Tegu on samuti väga magusa praetud versiooniga sõõrikust, mis on üle valatud suhkrusiirupiga.

Rootsi – Prinsesstårta. Keedukreemi ja vahukoorekihtidega printsessikook on kaetud martsipankattega, mis on enamasti rohelist värvi.

Egiptus – Om ali. Seda võib nimetada egiptlase versiooniks ameeriklaste saiapudingust. See valmib lehttainast, piimast, suhkrust, vaniljest, rosinatest, kookoshelvestest ja erinevatest pähklitest.