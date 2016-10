Lugeja küsib: miks supermarketi saiakeste letid on nii räpased?

«Olen õhtuti toidupoes märganud, et küpsetiste võtmiseks mõeldud metallist tangid on üsna mustad, aga olen arvanud, et ehk on see päeva jooksul tekkinud. Juuresolev pilt tangide hoidmiseks mõeldud alusest avanes mulle Kadaka Selveris hommikul ning pani mõtlema, milline mustus nendel tangidel tegelikult on. Kas on mingi reegel, kui tihti tange ja alust puhastatakse?» küsib lugeja.