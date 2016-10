Ülemiste Keskuse turundusjuhi Kristina Antšaki sõnul on tegemist pisut eksitava infoga. «Uurisin meie tehnikult, millega oli tegemist,» sõnas naine. Ta lisas, et pildil olevad juhtmed ei olnud mitte lastenurgas, vaid 1. korruse aatriumis Rimi juures mänguautomaadi taga, kuhu Antšaki sõnul sisuliselt puudub külastajatele ligipääs.

«Tegemist oli ajutise olukorraga ning pildil olevad juhtmed on nõrkvoolu juhtmed, mis ei kujuta kellelegi ohtu,» kommenteeris ta, kuid lisas kiirelt, et see ei ole Ülemistes tavaolukord, et juhtmed on selliselt seinast väljas. «Saame aru, et see võib lapsevanemad ärevaks muuta ja külastaja ei peagi vahet tegema, kas tegemist on nõrkvoolu või tavaliste elektrijuhtmetega.»

«Igal juhul täname tähelepanelikku külastajat, kes selle foto tegi ja postitas. Olukord sai kiirelt lahendatud, juhtmed on tagasi seal, kus nad olema peavad ja kõik korras,» sõnas Antšak.

