Ülemiste keskus on taas Tallinna populaarseim ostukoht

Kui veel 2014. aastal käis Ülemistes 14 protsenti elanikkonnast, siis praeguseks on see hulk tõusnud poole võrra ehk 28 protsendini. Ülemiste keskuses on vastajate sõnul moodsaim ning kõige laiemat valikut pakkuv kogu pere ostukoht, kus leidub ka häid söögikohti ning mõnusaid ajaveetmisvõimalusi.

Kui eelmise aasta sarnases uuringus oli näha olulise uuendus- ja laienduskuuri läbinud Ülemiste keskuse klientuuri hüppelist kasvu, siis ka tänavu on Ülemiste kasvuhoog jätkunud ning vahe teiste keskustega suurenenud. Kantar Emori uuringueksperdi Kersten Jõgi sõnul on Ülemiste kasv tulnud nii teiste suuremate keskuste arvelt kui ka elanike üldisest aktiivsuse kasvust erinevate keskuste külastamisel.

Kaubanduskeskuste TOP 5 2016. aastal tööstuskaupu ostnud inimeste hulk 2015. aastal tööstuskaupu ostnud inimeste hulk 2014. aastal tööstuskaupu ostnud inimeste hulk Ülemiste keskus 28% 25% 14% Rocca al Mare keskus 21% 22% 25% Kristiine keskus 20% 21% 21% Tallinna Kaubamaja koos Viru keskusega 13% 13% 14% Lasnamäe Centrum 9% 8% 8%

Allikas: Kantar Emor. Tallinna kaubanduskeskuste konkurentsiseire 2014–2016

Sel aastal uuris Kantar Emor esmakordselt ka elanike eelistusi kaubanduskeskustes asuvate toitlustuskohtade osas. 70 protsenti elanikest on aasta jooksul külastanud kaubanduskeskustes asuvaid söögikohti, sh vähemalt paar korda kuus käib keskustes söömas 18 protsenti elanikest. Kõige sagedamini einestatakse Ülemiste keskuses, järgnevad Rocca la Mare, Kristiine Keskus ja Solaris. Kõige populaarsemaks söögikohaks on Lido, millele järgnevad olulise vahega Chopsticks, Babyback Ribs&BBQ ning Amps.