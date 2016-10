Luhtunud tehing välismaal jättis naise ootamatult reisirahata

Septembri lõpus Ukrainas reisil käinud Birgith püüdis kohapeal raha vahetada, ent kolmel katsel ega erinevate kaartidega see ei õnnestunud – kaardi sai ta rahavahetusautomaadist küll tagasi, kuid raha mitte.

«Internetipangast nägin, et raha on kõigil kolmel korral broneeritud ning mul soovitati teha tehingu vaidlustamine. Esmalt öeldi, et raha tagasisaamisega läheb nädal aega,» kirjeldas ta.

SEB panga infoliinilt soovitati naisel pöörduda kohaliku panga poole, mida ta juhtunu järgsel päeval ka tegi. «Sealt öeldi, et SEB peab maksed ikka ise ära tühistama ja nemad seda teha ei saa. Kuna ma polnud ainus inimene, kellel sama probleem oli, siis helistas SEB-sse ka teine reisikaaslane, kes on poliitikas tegev ja omab mitut ettevõtet. Temal tühistati see makse telefoni teel ära,» rääkis Birgith. Talle jäi arusaamatuks, miks ei suutnud pank tema olukorda samamoodi lahendada ning kas tõepoolest eelistati üht klienti teisele.

Summa, mida ta tagasi ootab, ulatub üle neljasaja euro ning lisaks põhjustasid ootamatult suurema väljamineku ka pidevad telefonikõned pangale. Sugugi vähem ärritav pole ka see, et kuna ta on suhelnud mitmete infoliini töötajatega, rääkisid kõik erinevat juttu ning on seni andnud tulutuid lubadusi raha tagastamise kohta.

«Pank sai probleemist teada 25. septembril ja raha läks broneeringust välja järgmisel päeval – kiri Ukraina pangale saadeti aga 27. septembril. Mis kasu sellest siis enam on ja miks SEB kohe tegelema ei hakanud?» tõdes Birgith.

Praegu seisvat kaotsiläinud raha tagastamine naise sõnul selle taga, et SEB ootab Ukraina pangalt e-kirjale tagasisidet. Möödas on aga ligi kuu ning selle jooksul pole midagi muutunud. «Võtsin ise eelmisel nädalal Ukraina pangaga ühendust ning nad vastasid mulle poole tunniga,» jääb naisele olukord mõistmatuks.

SEB panga kommunikatsioonijuht Julia Piilmann kommenteeris, et vaidlustatud tehingute osas on Ukraina panga vastu algatatud ametlikud tagasinõuded, kuid paraku on rahvusvahelise tagasinõude menetlemine aeganõudev protsess ning klienti on sellest teavitatud.

«Kohapeal palusime klientidel Ukraina pangaga ühendust võtta lootuses, et panga teavitamisel ebaõnnestunud tehingud peatatakse ning maksenõuet tehingute osas ei saadeta. Sellisel juhul oleks saanud broneeringud tühistada ning klientidel oleks olnud võimalik kiiremini oma raha kasutada,» kirjeldas Piilmann. Paraku saatis Ukraina pank tehingud siiski töötlusesse ning summad debiteeriti klientide kaartidelt.

Piilmann selgitas, et kaarditehingu puhul saadetakse esmalt panka päring tehinguks vajalike vabade vahendite olemasolu küsimiseks ning selle alusel tekib kliendi kaardile broneering. Tehing debiteeritakse kaardilt (deebetkaardi puhul kontolt) siis, kui kaupmees saadab pangale tehingukinnituse ehk maksenõude.

«Nii broneerimis- kui maksenõude esitamise protsess on automaatsed ning ühe protsessi kaks lahutamatut osa. Broneeringu kustutamine kaardilt ei oleks paraku protsessi peatanud - seda oleks saanud teha ainult tehingu algatanud pool, Ukraina pangaautomaati omav pank,» lisas ta.

Klientide erineva kohtlemise osas sõnas Piilmann, et kahe kliendi juhtumid olid kas mõnevõrra keerulisemad või erinevad või olid nad ühenduses erinevate töötajatega, kes reageerisid juhtumile erisuguselt.

«Tänaseks on mõlemal kliendil maha läinud summa tagastamiseks tagasinõuded algatatud ning loodame, et mure saab varsti lahendatud,» lisas ta.