Pikajuukseline ostja süüdistab kaupmeest võltsingu müümises

«Käisin Ilumessil ja ostsin üht-teist. Minu tähelepanu köitsid firma invisibobble patsikummid, mida müüs Pro Kosmeetika,» kirjutas venekeelse Postimehe lugeja. Naise sõnul müüdi patsikumme erakordselt soodsa hinnaga.

Kolmene karp maksis kõigest 1.50. «Kuna ma olen selle firma andunud fänn, siis seni olen ma leidnud kõige soodsama pakkumise 4.50 eest,» kirjutas naine. Kaubaga koju jõudnud, võrdles naine Ilu Sõnumite messilt ostetud kumma juba olemasolevatega ja juba paljasilmaga oli näha suure vahe pakenditel.

«Sellega seoses tekkis mul küsimus, miks mulle müüdi võltskaupa. Kas Pro Kosmeetika teab, et müüb järgi tehtud asju ja kuidas ma saan olla kindel, et sellel messil ei müüdud mulle ka teisi järgi tehtud asju?» soovib naine teada.

Ilu Sõnumil müüdi juuksekumme, mille ehtsuses ostja kahtleb. / Lugeja foto

«Need juuksekummid saadeti meile realiseerimisele,» vastas oma nime mitte avalikustanud Pro Kosmeetika esindaja. Vastaja sõnul kontrollivad nad enne kauba vastuvõtmist selle pakendit ja vastavust õigusaktidele. «Antud juhul ei olnud meil võimalik visuaalselt veenduda, kas tegu oli originaaliga või selle alternatiiviga,» seisab vastuses.

Pro Kosmeetika müüs Ilu Sõnumite messil 74 karpi juuksekumme. «Kuna kõik osteti ära, siis me ei saa võrrelda neid teistega, et teha mingeid järeldusi.» Kui klient ei ole kaubaga rahul või need talle ei sobi, siis saab firma kinnitusel need tagastada. Selleks tuleb võtta ühendust Pro Kosmeetika esindustega Tallinnas või Tartus.