Postimees katsetab: milline šokolaad praksub paremini?

Pakendit uurides selgus, et kodumaine Draakoni piimašokolaad sisaldab pauksuhkrut ning leedukate Choc in sisaldab praksuvaid karamellitükke.

Tükike nii Kalevi kui Pergalė prõksuvast šokolaadist. / Erik Prozes

Esimesena said proovijad suud magusaks teha Draakoni paukšokolaadiga. Üks proovija, kes arvas, et tegemist on tavaliste piimašokolaadide, mitte paukšokolaadide proovimisega, ehmatas pärast esimest ampsu täiesti ära, kui suus praksumine pihta hakkas. «Põnev elamus. Särtsu ja pauku kui palju!» sõnas ta ja võttis teise tüki veel.

Kõikidele maitsatele jäi kodumaises šokolaadis meelde tugev praksumine. «Väga huvitav. Paukumine algas kohe, kui tüki suhu panin ja kestis pikalt,» kommenteeris üks proovijatest. Kuid olenemata kõvast paugust, ei maitsenud proovijatele šokolaadi enda maitse. «Selline tehislik piimapulbri maitse, mis omane Fazeri šokolaadile. Prõksub küll, aga sööks hädaga,» leidis maitsja. Teine sõnas, et kui pauku tahta, siis seda jagub, aga šokolaad ise on niru. Viiepunktiskaalal andsid proovijad lõpuks tugeva paugu eest šokolaadile 4,3 punkti.

Leedukate šokolaadis oli aga olemas just see, millest eestlastel puudu jäi – šokolaad. «Maitse on parem kui teisel, kuigi kumbki pole suurem asi,» sõnas üks proovija. «Tugev pähklimaitse,» leidis teine.

Üldiselt jäi leedukate šokolaad maitsjatele meelde pigem maitse kui prõksumise poolest. «See küll pauku ei teinud,» nentis üks proovija. «Šokolaad küll maitseb paremini, aga pauku on palju vähem.» Olenemata paremast šokolaadist jättis nõrk praksumine maitsjad külmaks ja viiepunktiskaalal teenis šokolaad 3,7 punkti.