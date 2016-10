Nädalavahetusel on mobiil-ID kasutamine raskendatud

Lugeja küsib: miks on mobiil-ID toega SIM-kaardid otsas?

«30.07 2016 käisin Lõunakeskuse Tele2 esinduses. Klienditeenindaja teatas, et neil pole Mobiil-IDga SIM-kaarte. Tuleb alles nädala pärast. Kõigile on teada, et see teenus kogub järjest rohkem populaarsust. Sooviks teada, et kuidas ei suuda 2007. aastal loodud teenusega Tele2 kaasas käia. Mis põhjusel pole Tele2 tellinud varuga SIM-kaarte?» küsib lugeja.