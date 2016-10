Lugeja küsib: kui mõttekas on talvel mütsi kandmine?

ERR-ile andis vastuse Tartu ülikooli spordifüsioloogia professor Vahur Ööpik:

Lühike vastus on, et soojuskao vähendamiseks on talvel mütsi kandmisest palju kasu. Kasu on eriti suur vanemaealistel inimestel ja lastel, sest neil toimib keha soojuse reguleerimine aeglasemalt kui noortel ja täiskasvanutel.

Kui palju soojust peanaha kaudu kaduma võib minna sõltub väga suurel määral nahatemperatuuri ja õhutemperatuuri erinevusest, näiteks õhutemperatuuril alla 0 °C võib kiilaspäisel peakatteta inimesel soojuskadu peanaha kaudu moodustada kuni 50 protsenti kogu soojuskaost.

Peakatte kandmine vähendab soojuskadu olulisel määral siiski kõigil inimestel, sest peanaha verevarustus on rikkalik ning veri kannab soojuse keha sisemusest keha pinnale.

Mõistagi sõltub peakatte täpne tõhusus soojuskao vähendajana materjalist, millest see valmistatud on ja mitmest muust tegurist.