Hiina e-poodide menukid on tegelikult juba Eestis olemas

«Hiina on maailma kõige suurem e-kauba turg, mis areneb väga kiiresti,» rääkis Omniva juhatuse esimees Aavo Kärmas. Eelmine aasta kasvas see kolmandiku võrra. Kärmase sõnul on konkurents seal hästi tihe ja turg muutub kiiresti.

Paljud Hiina e-poodidest Euroopasse tellitud kaubad liiguvad ostjateni läbi Eesti. Juba praegu maandub Kärmase sõnul Tallinna lennujaamas üks Hiina lennuk päevas, et tuua kaup Post11 ruumidesse, kus töötajatel on aega 48 tundi, et selle käitlemiseks ja välja saatmiseks. «Puhtalt tänu protsesside jaotumisele õnnestub 48 tunniga kõik ära teha,» sõnas Post11 juht Gunnar Aru. Tallinna laost saadetakse neid edasi 81 riiki üle kogu maailma. Kõige rohkem tellitakse Hiina e-poodidest riideid ja elektroonikat.

Lisaks Hiinast saabuvale kaubale on Tallinna laos kohapeal ka populaarsemad tooted, mida pole Aru sõnul tarnijal lihtsalt mõtet igakord eraldi tellimise peale saatma hakata, vaid hoida toodet kohapeal. «Hiina klient näeb Tallinna laoseisu ja kui hakkab mingi toode otsa saama, siis ta saadab jälle uue,» märkis Aru. Nii näiteks ootavad Tallinna laos tellimusi populaarsemate mobiiltelefonide korpused.

Post11 sarnaseid ettevõtteid Euroopas on teisigi, Aru oskas näiteks tuua kohe Poolas asuva ettevõtte. Hiina kaupmeestele on Eesti atraktiivne nii IT-lahenduste kui ka geograafilise asendi poolt. «Siin on hinnad, töötajad ja IT-lahendus suhteliselt hea,» kommenteeris Aru. Eesti kasuks räägib ka geograafiline asukoht, siit on väga hea saata kaupa edasi Ida-Euroopasse ja Skandinaaviasse.